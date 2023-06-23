Власти и работодатели Литвы заинтересованы в том, чтобы интегрировать украинских беженцев. Так страна планирует решить проблему с нехваткой рабочих рук и восполнить места, где не хватает профессионалов. Миграционная платформа EWL исследовала литовский рынок труда. Какие вакансии предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве – в материале 24 Канала.

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Популярные вакансии в Литве

Чаще работу предлагают на предприятиях, где не нужен опыт. Также здесь не требуют знания литовского языка. Это простая физическая работа. Больше всего не хватает кадров в сфере услуг, на строительстве и в торговле.

Примеры вакансий, которые предлагают украинцам:

Изготовление проводов и кабелей на заводах – зарплата от 750 евро в месяц;

– зарплата от 750 евро в месяц; Работа на мясных предприятиях – 680 – 850 евро;

– 680 – 850 евро; Помощник повара – 800 евро;

– 800 евро; Повар – 1 100 – 1 500 евро;

– 1 100 – 1 500 евро; Работа в прачечной – 700 евро;

– 700 евро; Высадка деревьев – 1 700 евро.

Литовская служба занятости сообщает, что сейчас на ее платформе зарегистрировано 9 900 вакансий. На 2 600 позиций работодатели готовы взять украинцев.

Зарплаты в Литве

Минималка в стране выше польской – 840 евро брутто (около 34 000 гривен);

Средний оклад в Литве в 2022 году – 1 666 евро брутто (67 300 гривен).

Такие неплохие зарплаты привлекают украинцев. По данным опроса Службы занятости страны, 34% беженцев из Украины в будущем планируют остаться жить и работать в Литве.

Трудоустройство в Литве, кроме хорошей зарплаты, имеет еще ряд преимуществ.

Литовские работодатели поощряют украинцев разными бонусами. К примеру, предлагают бесплатное питание. Литва является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно,

– рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Языковой вопрос

Трудоустройство на простую физическую работу не требует знания литовского языка. Но отсутствие языкового барьера поможет в будущем устроиться на лучшее место. Поэтому власти Литвы призывают украинцев учить литовский язык.

По состоянию на март в Литве зарегистрировано около 42 тысяч украинских беженцев.