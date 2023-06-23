Власти и работодатели Литвы заинтересованы в том, чтобы интегрировать украинских беженцев. Так страна планирует решить проблему с нехваткой рабочих рук и восполнить места, где не хватает профессионалов. Миграционная платформа EWL исследовала литовский рынок труда. Какие вакансии предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве – в материале 24 Канала.
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Популярные вакансии в Литве
Чаще работу предлагают на предприятиях, где не нужен опыт. Также здесь не требуют знания литовского языка. Это простая физическая работа. Больше всего не хватает кадров в сфере услуг, на строительстве и в торговле.
Примеры вакансий, которые предлагают украинцам:
- Изготовление проводов и кабелей на заводах – зарплата от 750 евро в месяц;
- Работа на мясных предприятиях – 680 – 850 евро;
- Помощник повара – 800 евро;
- Повар – 1 100 – 1 500 евро;
- Работа в прачечной – 700 евро;
- Высадка деревьев – 1 700 евро.
Литовская служба занятости сообщает, что сейчас на ее платформе зарегистрировано 9 900 вакансий. На 2 600 позиций работодатели готовы взять украинцев.
Зарплаты в Литве
Минималка в стране выше польской – 840 евро брутто (около 34 000 гривен);
Средний оклад в Литве в 2022 году – 1 666 евро брутто (67 300 гривен).
Такие неплохие зарплаты привлекают украинцев. По данным опроса Службы занятости страны, 34% беженцев из Украины в будущем планируют остаться жить и работать в Литве.
Трудоустройство в Литве, кроме хорошей зарплаты, имеет еще ряд преимуществ.
Литовские работодатели поощряют украинцев разными бонусами. К примеру, предлагают бесплатное питание. Литва является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно,
– рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.
Языковой вопрос
Трудоустройство на простую физическую работу не требует знания литовского языка. Но отсутствие языкового барьера поможет в будущем устроиться на лучшее место. Поэтому власти Литвы призывают украинцев учить литовский язык.