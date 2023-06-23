Влада та роботодавці Литви зацікавлені в тому, щоб інтегрувати українських біженців. Так країна планує вирішити проблему з браком робочих рук і заповнити місця, де не вистачає професіоналів. Міграційна платформа EWL дослідила литовський ринок праці. Які вакансії пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві – в матеріалі 24 Каналу.
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Популярні вакансії в Литві
Найчастіше роботу пропонують на підприємствах, де не потрібен досвід і спеціальний фах. Також тут не вимагають знання литовської мови. Це проста фізична робота. Найбільше бракує кадрів у сфері послуг, на будівництві та в торгівлі.
Приклади робіт, які пропонують українцям:
- Виготовлення проводів та кабелів на заводах – зарплата від 750 євро на місяць;
- Робота на м'ясних підприємствах – 680 – 850 євро;
- Помічник кухаря – 800 євро;
- Кухар – 1 100 – 1 500 євро;
- Робота у пральні – 700 євро;
- Висаджування дерев – 1 700 євро.
Литовська Служба зайнятості повідомляє, що зараз на її платформі зареєстровано 9 900 вакансій. На 2 600 позицій роботодавці готові взяти українців.
Зарплати в Литві
Мінімалка у країні вища за польську — 840 євро брутто (близько 34 000 гривень);
Середній оклад в Литві у 2022 році – 1 666 євро брутто (67 300 гривень).
Такі непогані зарплати приваблюють українців. За даними опитування Служби зайнятості країни, 34% біженців з України в майбутньому планують залишитися жити та працювати в Литві.
Працевлаштування в Литві, окрім непоганої зарплатні, має ще ряд переваг.
Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, пропонують безплатне харчування. Литва є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безплатно,
– розповідає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.
Мовне питання
Працевлаштування на просту фізичну роботу не вимагає знання литовської мови. Але відсутність мовного бар'єра допоможе в майбутньому влаштуватись на краще місце. Тому влада Литви спонукає українців вивчати литовську мову.