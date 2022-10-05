"Я зароблю більше в Lidl": скільки отримують касири в варшавських магазинах популярної мережі

У Варшаві касир у Lidl на початку своєї кар'єри заробляє стільки ж, скільки вчитель з 15-річним стажем роботи. Ба більше, через пару років дохід працівника торгової мережі стає ще більшим. А ті, хто планує працювати у магазині тривалий час, можуть розраховувати на щорічне збільшення зарплати.

Твердження "Я зароблю більше на касі в Lidl" все частіше зустрічається в розмовах жителів Варшави, які обговорюють роботу та зарплату. Це питання хорошого піару торгової мережі? Чи Lidl й справді може запропонувати конкурентноспроможну зарплату?

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"Я отримаю більше на касі в Lidl": чи виправдана така кар’єрна заява у Польщі

Після 15 років у державній школі я буду заробляти стільки ж, скільки працівник супермаркету на першому контракті, тому часто думаю про роботу на касі,

– говорить вчителька з Варшави.

А й справді – 3,4 тисячі злотих на місяць отримає новий працівник у варшавських магазинах Lidl. Через два роки на цій же посаді він зароблятиме уже 3,7 тисячі злотих. А це – на 600 злотих більше, ніж у вчителя та на тисячу злотих менше, ніж у працівника музею.

Ба більше, ті, хто надовго пов'язав свою кар'єру з мережевими магазинами, можуть розраховувати на щорічне збільшення зарплати у кілька сотень злотих. Керівник магазину після двох років роботи може розраховувати не лише на службовий автомобіль, а й на зарплату у розмірі 5000 злотих на місяць. Територіальний менеджер заробляє в середньому 7100 злотих на руки.

Переваги, які отримують працівники Lidl