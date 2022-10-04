Так, з понеділка, 3 жовтня, у магазинах Lidl діє акційна пропозиція на деякі набори настільних ігор для дітей та гравців старшого віку. Серед них є новинки та популярна класика. Тому кожен знайде щось для себе.

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Які настолки доступні в Lidl за гарячою ціною

На полицях магазинів Lidl з'явився великий вибір відомих і популярних настільних ігор. Окрім набору з 30 класичних ігор за 34,99 злотих, можна придбати, серед іншого "Гарячу картоплю" (49,99 злотих) – сімейна гра, яка тренує рефлекси, заснована на асоціаціях і незвичних запитаннях, а також "Брейнбокс" (49,99 злотих) у шести різних тематичних варіантах, серед яких: "Польща", "Математика", "Світ" та навіть "Гаррі Поттер". Це стане ідеальним подарунком для любителів головоломок, які люблять тренувати свою пам'ять і спостережливість.

А ще представлена настільна гра польської компанії Rebel "Сядьте на потяг: Європа" (139 злотих). Завдяки цій грі діти можуть вивчати географію.

Польща – країна настільних ігор

Під час пандемії коронавірусу настільні ігри набули популярності. Польський ігровий ринок важливий у глобальній перспективі, і він є третім за величиною ринком в Європейському Союзі. У цьому рейтингу Польща поступається лише Німеччині та Франції.