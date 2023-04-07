Куди йти працювати в Іспанії: найкращі роботодавці країни у 2023 році
Джерело:Great Place To Work
Іспанія заслуговує на увагу, якщо ви шукаєте роботу за кордоном. Сьогодні розглянемо, які робочі місця країни опинилися в топі у 2023 році.
Портал Great Place to Work опублікував список найпривабливіших робочих місць в Іспанії. Ці компанії дають можливості для кар'єрного зростання, пропонують фінансову стабільність та гідні умови праці.
Читайте також 7 місць у Польщі, куди можна поїхати з дітьми: добірка для захопливого вікенду
Найкращі роботодавці Іспанії 2023
Компанії зі штатом понад 1000 осіб:
- Lilly S.A. (фармацевтика);
- DHL (міжнародні перевезення);
- Reale Seguros Generales (страхова компанія).
Компанії, де працюють від 501 до 1000 осіб:
- Salesforce (інформаційні технології);
- Admiral Seguros (страхова компанія);
- Grupo DKV Seguros (страхова компанія).
Найкращі робочі місця у компаніях, де від 251 до 500 співробітників:
- Cisco (телекомунікації);
- Stryker (медичне обладнання);
- Ingram Micro (інформаційні технології).
Найкращі компанії зі штатом від 101 до 250 осіб:
- Software DELSOL (компанія-розробник програмного забезпечення для управління);
- Civica Software (інформаційні технології);
- SIDN Digital Thinking (консультант з цифрового бізнесу).
Найкращі робочі місця, де співробітники від 50 до 100 осіб:
- Theramex Healthcare Spain (фармацевтика);
- Incentro (технології);
- Novaluz Energía (енергія).
Отож, Іспанія – це чудове місце не лише для відпочинку, але й для тих, хто шукає роботу. Вакансії доступні в різних галузях, включаючи туризм, фінанси, технології та багато іншого. Будь-який кандидат може знайти роботу, яка відповідає його потребам та бажанням.