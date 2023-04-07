Портал Great Place to Work опублікував список найпривабливіших робочих місць в Іспанії. Ці компанії дають можливості для кар'єрного зростання, пропонують фінансову стабільність та гідні умови праці.

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Найкращі роботодавці Іспанії 2023

Компанії зі штатом понад 1000 осіб:

Lilly S.A. (фармацевтика);

DHL (міжнародні перевезення);

Reale Seguros Generales (страхова компанія).

Компанії, де працюють від 501 до 1000 осіб:

Salesforce (інформаційні технології);

Admiral Seguros (страхова компанія);

Grupo DKV Seguros (страхова компанія).

Найкращі робочі місця у компаніях, де від 251 до 500 співробітників:

Cisco (телекомунікації);

Stryker (медичне обладнання);

Ingram Micro (інформаційні технології).

Найкращі компанії зі штатом від 101 до 250 осіб:

Software DELSOL (компанія-розробник програмного забезпечення для управління);

Civica Software (інформаційні технології);

SIDN Digital Thinking (консультант з цифрового бізнесу).

Найкращі робочі місця, де співробітники від 50 до 100 осіб:

Theramex Healthcare Spain (фармацевтика);

Incentro (технології);

Novaluz Energía (енергія).

Отож, Іспанія – це чудове місце не лише для відпочинку, але й для тих, хто шукає роботу. Вакансії доступні в різних галузях, включаючи туризм, фінанси, технології та багато іншого. Будь-який кандидат може знайти роботу, яка відповідає його потребам та бажанням.