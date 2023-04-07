Портал Great Place to Work опубликовал список самых привлекательных рабочих мест в Испании. Эти компании дают возможности для карьерного роста, предлагают финансовую устойчивость и достойные условия труда.

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Лучшие работодатели Испании 2023

Компании со штатом более 1000 человек:

Lilly SA (фармацевтика);

DHL (международные перевозки);

Reale Seguros Generales (страховая компания).

Компании, где работают от 501 до 1000 человек:

Salesforce (информационные технологии);

Admiral Seguros (страховая компания);

Grupo DKV Seguros (страховая компания).

Лучшие рабочие места в компаниях, где от 251 до 500 сотрудников:

Cisco (телекоммуникации);

Stryker (медицинское оборудование);

Ingram Micro (информационные технологии).

Лучшие компании со штатом от 101 до 250 человек:

Software DELSOL (компания-разработчик программного обеспечения для управления);

Civica Software (информационные технологии);

SIDN Digital Thinking (консультант по цифровому бизнесу).

Лучшие рабочие места, где сотрудники от 50 до 100 человек:

Theramex Healthcare Spain (фармацевтика);

Incentro (технологии);

Novaluz Energía (энергия).

Испания – это прекрасное место не только для отдыха, но и для тех, кто ищет работу. Вакансии доступны в различных отраслях, включая туризм, финансы, технологии и многое другое. Любой кандидат может найти работу, отвечающую его потребностям и желаниям.