Німеччина адаптовує ринок праці для іноземців: що змінилося для українців та де працюють біженці

Німеччина – в трійці європейських країн, які прийняли найбільше біженців на тлі російсько-української війни. Аби вирішити проблему з пошуком роботи для вимушених мігрантів, там почали адаптовувати свій ринок праці до нових реалій.

Так, німецькі компанії суттєво змінили підхід до пошуку іноземних робітників. Про це повідомили 24 каналу у пресслужбі Міграційної платформи EWL. Тож нумо розбиратися, що змінилося для українських біженців, які шукають роботу в Німеччині.

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Українцям стало простіше працевлаштуватися в Німеччині

Якщо раніше німецькі роботодавці брали на роботу здебільшого іноземців, які добре говорять німецькою і є висококваліфікованими працівниками, то нині вони стали все охочіше пропонувати вакансії, де не є обов'язковим знання німецької мови та неважливий попередній досвід роботи. Насамперед йдеться про просту фізичну роботу.

Такі новації відкривають більше можливостей для українців, які приїхали до Німеччини через війну. Відтак, біженці з України, які планують працевлаштуватися, отримали полегшений доступ до тамтешнього ринку праці. Багато вакансій для українців з’явилося в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової та переробної промисловості та автомобільної галузі. Вони передбачають виконання простої фізичної роботи. Причому, німецькі роботодавці зацікавлені у працівниках на довготермінову роботу.

Які зарплати в Німеччині / Фото Міграційної платформи EWL

Тепер вони вважають, що достатньо, аби один працівник на кілька осіб володів німецькою на комунікативному рівні, міг пояснити решті земляків, що і як потрібно робити і забезпечував ефективну комунікацію між роботодавцями та працівниками. Подібна практика давно розповсюджена і виправдала себе у Польщі, завдяки чому Польща зі значно меншою кількістю вакансій змогла працевлаштувати вдвічі більше біженців з України, ніж потужніша німецька економіка,

– говорить Міхаліна Сєлевич, директорка з питань міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.

Скільки заробляють українці в Німеччині

Громадяни України, яким вдалося знайти роботу в Німеччині після 24 лютого, в середньому отримують 1 467 євро (нетто) на місяць (54 тисяч гривень). Понад чверть (26%) респондентів зізналися, що заробляють більше як 2000 євро (76,7 тисячі гривень). Майже половина біженців у Німеччині (45%) декларують заробіток у діапазоні 1000 – 1999 євро (38,4 – 76,6 тисячі гривень).

За даними ООН, станом на початок вересня 655 тисяч біженців з України отримали в Німеччини тимчасовий захист. Близько 160 тисяч українців знайшли роботу в Німеччині.