Так, немецкие компании существенно изменили подход к поиску иностранных рабочих. Об этом сообщили 24 каналу в пресс-службе Миграционной платформы EWL. Давайте разбираться, что изменилось для украинских беженцев, которые ищут работу в Германии.

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Украинцам стало проще трудоустроиться в Германии

Если раньше немецкие работодатели брали на работу преимущественно иностранцев, хорошо говорящих на немецком и высококвалифицированных работников, то сейчас они стали все охотнее предлагать вакансии, где не обязательно знания немецкого языка и неважный предыдущий опыт работы. В первую очередь речь идет о простой физической работе.

Такие новации открывают больше возможностей для украинцев, приехавших в Германию из-за войны. Следовательно, беженцы из Украины, которые планируют трудоустроиться, получили облегченный доступ к местному рынку труда. Многие вакансии для украинцев появились в гастрономии, на логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и автомобильной отрасли. Они предполагают выполнение простой физической работы. Причем немецкие работодатели заинтересованы в работниках на долгосрочную работу.

Какие зарплаты в Германии / Фото Миграционной платформы EWL

Теперь они считают, что достаточно, чтобы один работник на несколько человек владел немецким на коммуникативном уровне, мог объяснить остальным землякам, что и как нужно делать и обеспечивал эффективную коммуникацию между работодателями и работниками. Подобная практика давно распространена и оправдала себя в Польше, благодаря чему Польша со значительно меньшим количеством вакансий смогла трудоустроить вдвое больше беженцев из Украины, чем более мощная немецкая экономика,

– говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Сколько зарабатывают украинцы в Германии

Граждане Украины, которым удалось найти работу в Германии после 24 февраля, в среднем получают 1467 евро (нетто) в месяц (54 тысяч гривен) . Более четверти ( 26% ) респондентов признались, что зарабатывают более 2000 евро (76,7 тысячи гривен ). Почти половина беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1000 – 1999 евро (38,4 – 76,6 тысяч гривен).