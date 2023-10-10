Робота в Чехії: яких фахівців у країні потребують найбільше
Джерело:novinky.cz
На чеському ринку праці зараз бракує від 250 до 280 тисяч працівників із різних галузей. Такі дані отримали завдяки кадровим агенціям, які допомагають наймати людей.
Нестача робочих рук спостерігається у різних галузях: від будівництва до IT-сфери. Дефіцит кадрів – це проблема, яка поширилась майже на всі регіони Чехії. Яких фахівців у країні потребують найбільше – читайте далі.
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У яких галузях найбільше бракує фахівців
За даними кадрових агентств, у Чехії бракує від 250 до 280 тисяч кваліфікованих працівників. Найбільше шукають будівельників, водіїв автобусів та вантажівок, операторів виробництва та ІТ-фахівців. Якщо детальніше, то у сфері інформаційних технологій найчастіше шукають розробників.
Труднощі із заповненням вакансій операторів виробництва та будівельників пов'язані насамперед зі специфічним характером роботи: вона є фізично важкою та не завжди добре оплачуваною.
Але брак кадрів зачепив і несподівані сфери. Приміром, страхові компанії у Чехії дуже потребують тисяч страхових консультантів.
За галузями та регіонами не вистачає 250 тисяч осіб. У більшості регіонів спостерігається вкрай низький рівень безробіття, менше пропозицій і більше безробітних тільки в Устецькому та Моравсько-Сілезькому краях,
— розповів Мартін Янскі, представник однієї з чеських рекрутингових компаній.
А представник ще однієї кадрової агенції Йіржі Халбрштат підрахував, що незаповнених вакансій у Чехії зараз близько 280 тисяч. За його словами, дефіцит кваліфікованих працівників зростає вже давно. За даними дослідження ManpowerGroup, 66% працедавців у Чехії мають труднощі із заповненням вакансій.
За цими підрахунками, найгостріше зараз відчувається брак ІТ-фахівців:
- програмістів;
- фахівців з кібербезпеки;
- спеціалістів з управління проєктами;
- у сфері аналізу даних.
А потім йдуть традиційно дефіцитні професії:
- будівельники;
- працівники складів;
- механіки;
- техніки;
- водії вантажівок;
- вчителі;
- кухарі;
- лікарі та медичний персонал.
Українці у Чехії сплатили мільярди податків
У Чехії спрогнозували, які податки українці цього року сплатять у бюджет країни. Очікується сума від 12 до 15 мільярдів чеських крон.
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Найбільше українці в Чехії працевлаштовані у сферах послуг, соціальної допомоги та охорони здоров'я.