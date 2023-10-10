Робота в Чехії: яких фахівців у країні потребують найбільше

На чеському ринку праці зараз бракує від 250 до 280 тисяч працівників із різних галузей. Такі дані отримали завдяки кадровим агенціям, які допомагають наймати людей.

Нестача робочих рук спостерігається у різних галузях: від будівництва до IT-сфери. Дефіцит кадрів – це проблема, яка поширилась майже на всі регіони Чехії. Яких фахівців у країні потребують найбільше – читайте далі.

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У яких галузях найбільше бракує фахівців

За даними кадрових агентств, у Чехії бракує від 250 до 280 тисяч кваліфікованих працівників. Найбільше шукають будівельників, водіїв автобусів та вантажівок, операторів виробництва та ІТ-фахівців. Якщо детальніше, то у сфері інформаційних технологій найчастіше шукають розробників.

Труднощі із заповненням вакансій операторів виробництва та будівельників пов'язані насамперед зі специфічним характером роботи: вона є фізично важкою та не завжди добре оплачуваною.

Але брак кадрів зачепив і несподівані сфери. Приміром, страхові компанії у Чехії дуже потребують тисяч страхових консультантів.

За галузями та регіонами не вистачає 250 тисяч осіб. У більшості регіонів спостерігається вкрай низький рівень безробіття, менше пропозицій і більше безробітних тільки в Устецькому та Моравсько-Сілезькому краях,

— розповів Мартін Янскі, представник однієї з чеських рекрутингових компаній.

А представник ще однієї кадрової агенції Йіржі Халбрштат підрахував, що незаповнених вакансій у Чехії зараз близько 280 тисяч. За його словами, дефіцит кваліфікованих працівників зростає вже давно. За даними дослідження ManpowerGroup, 66% працедавців у Чехії мають труднощі із заповненням вакансій.

За цими підрахунками, найгостріше зараз відчувається брак ІТ-фахівців:

програмістів;

фахівців з кібербезпеки;

спеціалістів з управління проєктами;

у сфері аналізу даних.

А потім йдуть традиційно дефіцитні професії:

будівельники;

працівники складів;

механіки;

техніки;

водії вантажівок;

вчителі;

кухарі;

лікарі та медичний персонал.

Українці у Чехії сплатили мільярди податків

У Чехії спрогнозували, які податки українці цього року сплатять у бюджет країни. Очікується сума від 12 до 15 мільярдів чеських крон.

У країні змогли знайти роботу 113 тисяч українців із тимчасовим захистом. На те, що біженці так активно почали інтегруватися в місцевий ринок праці дуже вплинули зміни правил соцдопомоги.

Найбільше українці в Чехії працевлаштовані у сферах послуг, соціальної допомоги та охорони здоров'я.