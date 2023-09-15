У Чехії працевлаштувалися 113 тисяч українців із тимчасовим захистом. На те, що біженці так активно почали інтегруватися в місцевий ринок праці дуже вплинули зміни правил соцдопомоги.

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Українці інтегруються в економіку

Нагадаємо, чеський уряд проголосував чергові зміни до пакета законів Lex Ukrajina. Їх має розглянути парламент, Сенат, а також підписати президент. Тому міністерство праці готується до наступної фази змін.

Від початку липня, коли ми посилили правила соціальної допомоги, кількість працевлаштованих біженців зростає – це понад 9 тисяч осіб на чеському ринку праці,

– розповів міністр праці Чехії Маріан Юречка.

Він додав, що варто дивитися на цей процес крізь призму того, який великий матеріальний внесок роблять українські біженці у чеське суспільство. Зокрема, за попередніми оцінками, цього року бюджет держави отримає від податків українців від 12 до 15 мільярдів крон.

Найбільше українці в Чехії працюють у сферах послуг, охорони здоров'я та соціальної допомоги.

У Міністерстві праці країни планують знову переглянути соцдопомогу. Спершу оцінять результати скорочення підтримки з липня і те, як від цього змінились доходи сімей. Міністр праці Чехії зазначає, що нові зміни будуть помірними і поступовими.

За даними МВС Чехії, станом на 10 вересня у країні перебувало 367 700 українських біженців, які отримали тимчасовий захист.

Чехія продовжить тимчасовий захист українців

На засіданні уряду проголосували продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Пропоновану поправку, відому як Lex Ukrajina, висунуло Міністерство внутрішніх справ. Зміни має розглянути парламент, Сенат, а потім підписати президент.

Також пропонується затвердити допомогу біженцям на повернення додому. Законопроєкт спрямований на створення спеціальної ініціативи для біженців, які прагнуть повернутися в Україну. За цією програмою вони матимуть право на одноразову допомогу. Однак, якщо українці вирішать отримати довгострокову візу в Чеській Республіці пізніше, вони повинні будуть відшкодувати 50% від наданої суми.

Водночас планується запровадити обов'язкову анкету, яку треба буде заповнювати під час звернення за продовженням захисту. Досі надання інформації про себе було добровільним. Зазначається, що держава не має повної інформації про склад домогосподарств, житло та освіту біженців.