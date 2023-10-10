Нехватка рабочих рук наблюдается в разных отраслях: от строительства до IT-сферы. Дефицит кадров – проблема, которая распространилась почти на все регионы Чехии. Какие специалисты в стране нужны больше всего – читайте дальше.

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В каких отраслях больше всего не хватает специалистов

По данным кадровых агентств, в Чехии не хватает от 250 до 280 тысяч квалифицированных работников. Больше всего ищут строителей, водителей автобусов и грузовиков, операторов производства и IT-специалистов. Если подробнее, то в сфере информационных технологий чаще всего ищут разработчиков.

Трудности с заполнением вакансий операторов производства и строителей связаны прежде всего со специфическим характером работы: она физически тяжелая и не всегда хорошо оплачиваемая.

Но нехватка кадров затронула и неожиданные сферы. К примеру, страховые компании в Чехии очень нуждаются в тысячах страховых консультантов.

По отраслям и регионам не хватает 250 тысяч человек. В большинстве регионов наблюдается крайне низкий уровень безработицы, меньше предложений и больше безработных только в Устецком и Моравско-Силезском краях,

— рассказал Мартин Янски, представитель одной из чешских рекрутинговых компаний.

А представитель еще одного кадрового агентства Йиржи Халбрштат подсчитал, что незаполненных вакансий в Чехии сейчас около 280 тысяч. По его словам, дефицит квалифицированных работников растет уже давно. По данным исследования ManpowerGroup, 66% работодателей в Чехии испытывают трудности с заполнением вакансий.

По этим подсчетам, наиболее остро сейчас ощущается нехватка IT-специалистов:

программистов;

специалистов по кибербезопасности;

специалистов по управлению проектами;

в области анализа данных.

А потом идут традиционно дефицитные профессии:

строители;

работники складов;

механики;

техники;

водители грузовиков;

учителя;

повара;

врачи и медицинский персонал.

Украинцы в Чехии уплатили миллиарды налогов

В Чехии спрогнозировали, какие налоги украинцы в этом году уплатят в бюджет страны. Ожидается сумма от 12 до 15 миллиардов чешских крон.

В стране смогли найти работу 113 тысяч украинцев с временной защитой. На то, что беженцы так активно начали интегрироваться в местный рынок труда, сильно повлияли изменения правил соцпомощи.

Больше всего украинцы в Чехии трудоустроены в сферах услуг, социальной помощи и здравоохранения.