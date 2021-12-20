Трудові мігранти розповідають, що хворіти за кордоном – дорого. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

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У Польщі, до прикладу, навіть тим, хто має медичну страховку, доводиться довго чекати прийому профільного лікаря. Час очікування може тривати від кількох місяців до року.

Завантаженість польських лікарень на власному досвіді перевірив Андрій Зеланс, який живе у Великопольському воєводстві. Чоловік мав потребу візиту до алерголога, але записатися зміг лише до приватної клініки.

Я обдзвонив усі лікарні у напрямку від мого сімейного лікаря. Та найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок – я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду до приватної клініки і плачу гроші,

– розповідає Андрій.

В інших європейських країнах ситуація не краща. Українка, яка працює в Німеччині, отримала виробничу травму. У жінки сильно розпухли пальці. Вказівний палець не згинається. І цей дискомфорт їй доводиться терпіти.

Отже, перед поїздкою варто зважити усі ризики. Краще про всяк випадок відкласти гроші на екстрений похід у приватну клініку, якщо знадобиться термінова медична допомога.

До слова, за статистикою Міжнародної організації з міграції, щорічно з України виїжджає щонайменше 3 мільйони трудових мігрантів.

Ризики трудової міграції: дивіться відео

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