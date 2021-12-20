Трудовые мигранты рассказывают, что болеть за границей – дорого. Об этом говорится в сюжете 5 канала.
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Детальнее о том, как украинцы за границей долго не могут попасть на визит к врачам
В Польше, например, даже тем, у кого есть медицинская страховка, приходится долго ждать приема профильного врача. Время ожидания может занять от нескольких месяцев до года.
Загруженность польских больниц на собственном опыте проверил живущий в Великопольском воеводстве Андрей Зеланс. Мужчина нуждался в визите к аллергологу, но записаться смог только в частную клинику.
Я обзвонил все больницы в направлении моего семейного врача. Но ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги,
– рассказывает Андрей.
В других европейских странах ситуация не лучше. Украинка, работающая в Германии, получила производственную травму. У женщины сильно распухли пальцы. Указательный палец не сгибается. И этот дискомфорт ей приходится терпеть.
Итак, перед поездкой следует взвесить все риски. Лучше на всякий случай отложить деньги на экстренный поход в частную клинику, если понадобится срочная медицинская помощь.
Риски трудовой миграции: смотрите видео
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