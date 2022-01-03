Різдвяний цирк у Женеві на 50% складається з українських артистів: як потрапити на виставу
В одному з найбільших міст Швейцарії виступає унікальний різдвяний цирк Cirque de noel Genève. Дітей та дорослих, особливо українців у Швейцарії, запрошують на святкове шоу.
Цирк виступає на площі Plainpalai. Про це повідомляє Женевський Осередок Товариства Українців в Швейцарії.
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Детальніше про різдвяний виступ цирку з українськими артистами у Женеві
Різдвяний цирк Cirque de noel Genève майже на половину складається з українських артистів. Громадянами України є танцівниці балету, повітряні гімнасти та диригент оркестру.
Женевський осередок Товариства українців у Швейцарії закликає усіх українців Женеви й околиць відвідати виставу і таким чином підтримати українських артистів.
Цьогорічна циркова вистава дуже гарна. Діткам і дорослим точно сподобається,
– запевнили представники товариства.
Працюватиме Cirque de noel Genève до 9 січня. Квитки можна придбати онлайн.Крім того, у Кракові запросили на фестиваль різдвяних шопок.
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