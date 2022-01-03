Цирк выступает на площади Plainpalai. Об этом сообщает Женевский Центр Общества Украинцев в Швейцарии.

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Детальнее о рождественском выступлении цирка с украинскими артистами в Женеве

Рождественский цирк Cirque de noel Genève почти наполовину состоит из украинских артистов. Гражданами Украины являются танцовщицы балета, воздушные гимнасты и дирижер оркестра.

Женевский Центр Общества украинцев в Швейцарии призывает всех украинцев Женевы и окрестностей посетить спектакль и таким образом поддержать украинских артистов.

Нынешнее цирковое представление очень красивое. Детишкам и взрослым точно понравится,

– заверили представители общества.

Будет работать Cirque de noel Genève до 9 января . Билеты можно купить онлайн.

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