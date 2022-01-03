Цирк виступає на площі Plainpalai. Про це повідомляє Женевський Осередок Товариства Українців в Швейцарії.

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Детальніше про різдвяний виступ цирку з українськими артистами у Женеві

Різдвяний цирк Cirque de noel Genève майже на половину складається з українських артистів. Громадянами України є танцівниці балету, повітряні гімнасти та диригент оркестру.

Женевський осередок Товариства українців у Швейцарії закликає усіх українців Женеви й околиць відвідати виставу і таким чином підтримати українських артистів.

Цьогорічна циркова вистава дуже гарна. Діткам і дорослим точно сподобається,

– запевнили представники товариства.

Працюватиме Cirque de noel Genève до 9 січня. Квитки можна придбати онлайн.

Крім того, у Кракові запросили на фестиваль різдвяних шопок.

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