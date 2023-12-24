Найкрасивіші ялинки Європи нового 2024 року: дивіться підбірку святкових фото

Різдвяна ялинка – незамінний символ зимових свят. Європейські міста пишаються своїми унікальними деревами на головних площах. Поглянемо на найкрасивіші з них.

Запрошуємо вас у віртуальну подорож європейськими різдвяними ярмарками. В центрі нашої уваги – найкрасивіші ялинки, які дарують святковий настрій і місцевим жителям, і туристам.

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Найгарніші ялинки Європи

Крайова (Румунія)

Незвичайна ялинка прикрашає головну площу міста Крайова в Румунії. Вона ніби зійшла зі сторінок казок Андерсена. На дереві сяють маленькі будиночки, які мають магічний вигляд. Цікаве новорічне дерево доповнили яскравою ілюмінацією на площі, атракціонами та ковзанкою. Тому цей святковий ансамбль приваблює туристів з інших міст до румунської Крайової.

Казкове дерево у Румунії / Фото Primaria Municipiului Craiova

Лондон (Велика Британія)

Лондон традиційно вважається "‎королем" Різдва. Столиця Британії незрівнянно прикрашає місто до свят і є одним із кращих місць для зимової відпустки. Ефектних ялинок у місті є кілька: на Трафальгарській площі, в Ковент-Гардені або на ринку Ліденхолл. Обирайте собі будь-яку і вона точно не розчарує. Дерево для Трафальгарської площі традиційно доставляють із Норвегії.

Ялинка на Трафальгарській площі є найвищою у Британії / Фото з інстаграму carldoeslondon

Відень (Австрія)

У Відні десятки різдвяних ярмарків. Столиця Австрії заслужено є одним із найпопулярніших міст для зимової відпустки або вікенду. За традицією з 1959 року федеральні землі Австрії дарують Відню різдвяну ялинку. Цього року дерево презентував Зальцбург. Саме з цієї землі у столицю привезли 32-метрову красуню, якій 130 років.

Різдвяна ялинка у Відні / Фото Ventura

Варшава (Польща)

Варшавський різдвяний ярмарок – це справжня насолода для любителів традицій, ілюмінації й смаколиків. Окрім ялинки-красуні на площі працює ковзанка просто неба, відкрили ятки з солодощами та глінтвейном і засвітили святкові інсталяції.

Святкова ялинка на Замковій площі / Фото warsawinsider.pl

Будапешт (Угорщина)

Щороку Будапешт вкладає в оздоблення міста значні кошти під час різдвяних свят. Якщо ви шукаєте місце, де казкова атмосфера відчувається на максимум, заплануйте подорож до Будапешта.

Розкішна різдвяна ялинка перед угорським парламентом є ідеальною відправною точкою для прогулянок Будапештом. Але прикрашених красунь у столиці є кілька, тому не втрачайте можливість помилуватися новорічним деревом біля Базиліки Святого Іштвана.

Ялинка в Будапешті / Фото з інстаграму budapest_hungary

Прага (Чехія)

В період Адвенту Прага така особлива і романтична. Чудова ялинка біля Кафедрального собору створює настрій для пражан і туристів. Різдвяний ярмарок Празького граду вважається одним з найкращих у Європі. Щодня тут відбуваються святкові заходи в центрі яких – головна міська ялинка.

Святкове дерево в Празі / Фото X (Twitter) City of Prague

Це були кілька з найкрасивіших різдвяних ялинок Європи. Звісно, є ще десятки міст, які можуть похизуватися чарівними святковими деревами. І, безперечно, саме церемонії запалювання вогнів на ялинках та відкриття ярмарків є одними із найулюбленіших моментів Адвенту.