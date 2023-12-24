Приглашаем вас в виртуальное путешествие по европейским рождественским ярмаркам. В центре нашего внимания – самые красивые елки, дарящие праздничное настроение и местным жителям, и туристам.

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Самые красивые елки Европы

Крайова (Румыния)

Необычная елка украшает главную площадь города Крайова в Румынии. Она будто сошла со страниц сказок Андерсена. На дереве сияют маленькие магические домики. Интересное новогоднее дерево дополнили яркой иллюминацией на площади, аттракционами и катком. Поэтому этот праздничный ансамбль привлекает туристов из других городов Румынии.

Сказочное дерево в Румынии / Фото Primaria Municipiului Craiova

Лондон (Великобритания)

Лондон традиционно считается "королем" Рождества. Столица Британии несравненно украшает город к праздникам и является одним из лучших мест для зимнего отпуска. Эффектных елок в городе несколько: на Трафальгарской площади, в Ковент-Гардене или на рынке Лиденхолл. Выбирайте себе любую и она точно не разочарует. Дерево для Трафальгарской площади обычно доставляют из Норвегии.

Елка на Трафальгарской площади является самой высокой в Британии / Фото из инстаграма carldoeslondon

Вена (Австрия)

В Вене десятки рождественских ярмарок. Столица Австрии по праву является одним из самых популярных городов для зимнего отпуска или уик-энда. По традиции с 1959 года федеральные земли Австрии дарят Вене рождественскую елку. В этом году дерево предоставил Зальцбург. Именно с этой земли в столицу привезли 32-метровую красавицу, которой 130 лет.

Рождественская елка в Вене / Фото Ventura

Варшава (Польша)

Варшавская рождественская ярмарка – это настоящее наслаждение для любителей традиций, иллюминации и вкусностей. Кроме елки-красавицы на площади работает каток под открытым небом, открыты лотки со сладостями и глинтвейном и горят праздничные инсталляции.

Праздничная елка на Замковой площади / Фото warsawinsider.pl

Будапешт (Венгрия)

Каждый год Будапешт вкладывает в украшение города значительные средства во время рождественских праздников. Если вы ищете место, где сказочная атмосфера чувствуется на максимум, запланируйте путешествие в Будапешт.

Роскошная рождественская елка перед венгерским парламентом является идеальной отправной точкой для прогулок по Будапешту. Но украшенных красавиц в столице несколько, поэтому не упускайте возможность полюбоваться новогодним деревом возле Базилики Святого Иштвана.

Елка в Будапеште / Фото из инстаграма budapest_hungary

Прага (Чехия)

В период Адвента Прага так особенна и романтична. Великолепная елка возле Кафедрального собора создает настроение для пражан и туристов. Рождественская ярмарка Пражского града считается одной из лучших в Европе. Ежедневно здесь проходят праздничные мероприятия, в центре которых – главная городская елка.

Праздничное дерево в Праге / Фото X (Twitter) City of Prague

Это были несколько самых красивых рождественских елок Европы. Конечно, есть еще десятки городов, которые могут похвастаться волшебными деревьями. И, безусловно, именно церемонии зажигания огней на елках и открытие ярмарок являются одними из самых любимых моментов Адвента.