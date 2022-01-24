Про це повідомив речник президії поліції Ондржей Моравчик. На його думку, на ситуацію, серед іншого, вплинули численні коронавірусні обмеження, які діяли у країні.

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Як змінювався рівень злочинності у Чехії

Торік рівень злочинності у Чехії знизився в порівнянні з 2020 роком на 7%. Всього у 2021 році чеська поліція зареєструвала 153 223 злочини. З них було 105 вбивств, п'ять із яких залишаються нерозкритими. Загалом розкриття злочинів за останній рік зросло на 1% – до 57,3%.

Злочинність зменшилася у всіх регіонах країни, стверджують правоохоронці. Найбільше злочинів зафіксовано у Празі та Моравсько-Сілезькому краї, а найменше – у Карловарському.

Що стосується природи злочинів, то найчастіше у країні зазіхали на чужу власність. Так, торік поліцейські зафіксували 77 562 майнові правопорушення. Це на 4 554 менше, ніж було у 2020 році.

Водночас збитки, яких завдавали злочинці, стали відчутнішими у грошовому еквіваленті. Якщо у 2020 році суму збитків можна було оцінити у 16,7 мільярда крон, то у 2021 році показник зріс до 21,3 мільярда крон.

До слова, рівень злочинності у Чехії поступово знижується з 2013 року. Винятком став 2019 рік: тоді було зафіксовано збільшення показника на 3,5%.

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