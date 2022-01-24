Об этом сообщил спикер президиума полиции Ондржей Моравчик . По его мнению, на ситуацию, среди прочего, повлияли действовавшие в стране многочисленные коронавирусные ограничения.

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Как изменялся уровень преступности в Чехии

В прошлом году уровень преступности в Чехии снизился по сравнению с 2020 годом на 7% . Всего в 2021 году чешская полиция зарегистрировала 153 223 преступления. Из них было 105 убийств, пять из которых остаются нераскрытыми. В целом раскрытие преступлений за последний год выросло на 1% – до 57,3%.

Преступность уменьшилась во всех регионах страны, утверждают правоохранители. Больше всего преступлений зафиксировано в Праге и Моравско-Силезском крае, а меньше всего – в Карловарском.

Что касается природы преступлений, то чаще всего в стране посягали на чужую собственность. Так, в прошлом году полицейские зафиксировали 77 562 имущественных правонарушения. Это на 4 554 меньше, чем было в 2020 году.

В то же время ущерб, нанесенный преступниками , стал ощутим в денежном эквиваленте. Если в 2020 году сумму ущерба можно было оценить в 16,7 миллиарда крон, то в 2021 году показатель вырос до 21,3 миллиарда крон .

К слову, уровень преступности в Чехии постепенно снижается с 2013 года . Исключение составил 2019 год: тогда было зафиксировано увеличение показателя на 3,5%.