Безпечні та доглянуті: у яких містах Європи найкраще жити з дітьми
Джерело:Reassured
Лондонська страхова компанія Reassured врахувала всі аспекти, які важливі для життя з дітьми у місті. Вони створили рейтинг найкращих європейських локацій, де приємно і зручно жити з родиною.
При складанні рейтингу, врахували кілька важливих критеріїв. Порівняли вартість оренди трикімнатної квартири, рівень злочинності, середньомісячні витрати сім'ї, рівень забруднення повітря, наявність парків і дитячих майданчиків тощо.
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Гарний вибір для молодих сімей
На вершині рейтингу опинилися Відень, Прага та Рим. Саме в цих містах, на думку його авторів, найкраще проживати молодим сім'ям з дітьми.
Коли сім'я поповнюється, одразу зростають витрати родини на проживання. Але молоді батьки думають не лише про фінанси, а й про безпеку дитини, її здоров'я та можливість в майбутньому піти до садочка й хорошої школи.
Три перших місця у списку найкращих міст для життя з дітьми – за європейськими столицями. Це Відень, Прага та Рим. Усі вони є безпечними, розвиненими та мають хорошу інфраструктуру. Тут все добре підлаштовано під життя молодих сімей.
Ці три міста не мають особливих проблем із рівнем злочинності та безпекою дорожнього руху – тут можна почувати себе в безпеці і не хвилюватися за дитину. Також у цих містах немає труднощів зі школами – рівень освіти високий.
Столицю Австрії назвали кращим містом для молодих сімей / Фото Pexels
10 найкращих міст для життя з дітьми:
- Відень (Австрія);
- Прага (Чехія);
- Рим (Італія);
- Гельсінкі (Фінляндія);
- Зальцбург (Австрія);
- Нюрнберг (Німеччина);
- Інсбрук (Австрія);
- Берген (Норвегія);
- Голуей (Ірландія);
- Трієст (Італія).
Всього автори рейтингу включили до нього 20 міст. Тому повний перелік можна подивитися за посиланням.
Також ми підготували детальний матеріал про дитячі садки в Німеччині. Які вони бувають, як правильно обрати садочок і до нього записатися – відповіді на всі ці питання ви знайдете у цій статті.