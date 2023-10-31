Безпечні та доглянуті: у яких містах Європи найкраще жити з дітьми

31 жовтня 2023, 14:40
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Джерело:

Reassured

Лондонська страхова компанія Reassured врахувала всі аспекти, які важливі для життя з дітьми у місті. Вони створили рейтинг найкращих європейських локацій, де приємно і зручно жити з родиною.

При складанні рейтингу, врахували кілька важливих критеріїв. Порівняли вартість оренди трикімнатної квартири, рівень злочинності, середньомісячні витрати сім'ї, рівень забруднення повітря, наявність парків і дитячих майданчиків тощо.

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Гарний вибір для молодих сімей

На вершині рейтингу опинилися Відень, Прага та Рим. Саме в цих містах, на думку його авторів, найкраще проживати молодим сім'ям з дітьми.

Коли сім'я поповнюється, одразу зростають витрати родини на проживання. Але молоді батьки думають не лише про фінанси, а й про безпеку дитини, її здоров'я та можливість в майбутньому піти до садочка й хорошої школи.

Три перших місця у списку найкращих міст для життя з дітьми – за європейськими столицями. Це Відень, Прага та Рим. Усі вони є безпечними, розвиненими та мають хорошу інфраструктуру. Тут все добре підлаштовано під життя молодих сімей.

Ці три міста не мають особливих проблем із рівнем злочинності та безпекою дорожнього руху – тут можна почувати себе в безпеці і не хвилюватися за дитину. Також у цих містах немає труднощів зі школами – рівень освіти високий.

Столицю Австрії назвали кращим містом для молодих сімей / Фото Pexels

10 найкращих міст для життя з дітьми:

  1. Відень (Австрія);
  2. Прага (Чехія);
  3. Рим (Італія);
  4. Гельсінкі (Фінляндія);
  5. Зальцбург (Австрія);
  6. Нюрнберг (Німеччина);
  7. Інсбрук (Австрія);
  8. Берген (Норвегія);
  9. Голуей (Ірландія);
  10. Трієст (Італія).

Всього автори рейтингу включили до нього 20 міст. Тому повний перелік можна подивитися за посиланням.

Також ми підготували детальний матеріал про дитячі садки в Німеччині. Які вони бувають, як правильно обрати садочок і до нього записатися – відповіді на всі ці питання ви знайдете у цій статті.

Автор: Яна Лепка