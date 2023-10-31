При составлении рейтинга учли несколько важных критериев. Сравнили стоимость аренды трехкомнатной квартиры, уровень преступности, среднемесячные расходы семьи, уровень загрязнения воздуха, наличие парков и детских площадок.
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Хороший выбор для молодых семей
На вершине рейтинга оказались Вена, Прага и Рим. Именно в этих городах, по мнению его авторов, лучше проживать молодым семьям с детьми.
Когда семья пополняется, сразу растут расходы семьи на проживание. Но молодые родители думают не только о финансах, но и о безопасности ребенка, его здоровье и возможности в будущем пойти в садик и хорошую школу.
Три первых места в списке лучших городов для жизни с детьми – за европейскими столицами. Это Вена, Прага и Рим. Все они безопасны, развиты и имеют хорошую инфраструктуру. Здесь все хорошо подстроено под жизнь молодых семей.
У этих трех городов нет особых проблем с уровнем преступности и безопасностью дорожного движения – здесь можно чувствовать себя в безопасности и не волноваться за ребенка. Также в этих городах нет проблем со школами – уровень образования высок.
Столицу Австрии назвали лучшим городом для молодых семей / Фото Pexels
10 лучших городов для жизни с детьми:
- Вена (Австрия);
- Прага (Чехия);
- Рим (Италия);
- Хельсинки (Финляндия);
- Зальцбург (Австрия);
- Нюрнберг (Германия);
- Инсбрук (Австрия);
- Берген (Норвегия);
- Голуэй (Ирландия);
- Триест (Италия).
Всего авторы рейтинга включили в него 20 городов. Поэтому полный список можно посмотреть по ссылке.
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