При составлении рейтинга учли несколько важных критериев. Сравнили стоимость аренды трехкомнатной квартиры, уровень преступности, среднемесячные расходы семьи, уровень загрязнения воздуха, наличие парков и детских площадок.

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Хороший выбор для молодых семей

На вершине рейтинга оказались Вена, Прага и Рим. Именно в этих городах, по мнению его авторов, лучше проживать молодым семьям с детьми.

Когда семья пополняется, сразу растут расходы семьи на проживание. Но молодые родители думают не только о финансах, но и о безопасности ребенка, его здоровье и возможности в будущем пойти в садик и хорошую школу.

Три первых места в списке лучших городов для жизни с детьми – за европейскими столицами. Это Вена, Прага и Рим. Все они безопасны, развиты и имеют хорошую инфраструктуру. Здесь все хорошо подстроено под жизнь молодых семей.

У этих трех городов нет особых проблем с уровнем преступности и безопасностью дорожного движения – здесь можно чувствовать себя в безопасности и не волноваться за ребенка. Также в этих городах нет проблем со школами – уровень образования высок.

Столицу Австрии назвали лучшим городом для молодых семей / Фото Pexels

10 лучших городов для жизни с детьми:

Вена (Австрия); Прага (Чехия); Рим (Италия); Хельсинки (Финляндия); Зальцбург (Австрия); Нюрнберг (Германия); Инсбрук (Австрия); Берген (Норвегия); Голуэй (Ирландия); Триест (Италия).

Всего авторы рейтинга включили в него 20 городов. Поэтому полный список можно посмотреть по ссылке.

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