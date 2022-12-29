Кухня Норвегії визнана найгіршою в світі: які страви увійшли до рейтингу 2022 року

Популярний путівник найкращими закладами й традиційними стравами з різних країн Taste Atlas оприлюднив перелік найкращих національних кухонь за підсумками 2022 року. Рейтинг сформували за результатами голосів багатонаціональної аудиторії.

База сервісу Taste Atlas містить близько 15 тисяч різних інгредієнтів, страв та напоїв. Користувачі протягом року можуть ставити їм оцінки від 1 до 5. Відтак, після підрахунку голосів портал підбив підсумки року, що минає, і випустив рейтинг найкращих кухонь світу.

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Найкращі та найгірші кухні світу 2022

Перші три місця посіли кухні європейських країн: італійська, грецька та іспанська відповідно. Мексиканські страви опинилися на шостому місці, а китайська їжа – на одинадцятому. Наприкінці списку розташувалися Ісландія, Канада, Латвія, Марокко та Норвегія, яка посіла останнє 95 місце.



Рейтинг найкращих кухонь світу за 2022 рік / Фото твітер

Серед найпопулярніших продуктів найгіршої кухні світу користувачі назвали норвезький лосось, який вирощується у гігантських резервуарах. У Норвегії атлантичний лосось займає близько 40% усіх морепродуктів, які експортуються з країни. Зараз цю рибу використовують для приготування суші, гравлакса, гамбургерів і вок, додають його також до врапів, тако та поке-боулів.

А до трійки найпопулярніших страв увійшли:

Лютефіск (Lutefisk) – це скандинавська страва, приготовлена із сушеної риби сиг, обробленого лугом, у результаті чого риба має драглисту консистенцію та часто, залежно від виду сига, має дуже сильний різкий запах. У Норвегії сиг зазвичай подають з відвареною картоплею, пюре із зеленого горошку, розтопленим вершковим маслом і шматочками смаженого бекону.

– це скандинавська страва, приготовлена із сушеної риби сиг, обробленого лугом, у результаті чого риба має драглисту консистенцію та часто, залежно від виду сига, має дуже сильний різкий запах. У Норвегії сиг зазвичай подають з відвареною картоплею, пюре із зеленого горошку, розтопленим вершковим маслом і шматочками смаженого бекону. Лефсе (Lefse) – традиційний норвезький коржик. Він буває багатьох видів (простий, солодкий, тонкий або твердий). Існує також популярна версія lefse з картоплею в тісті. Всі сорти лефсе також можна використовувати для приготування закусок або бутербродів, наповнюючи їх сиром, салатом, морепродуктами або м'ясом.

– традиційний норвезький коржик. Він буває багатьох видів (простий, солодкий, тонкий або твердий). Існує також популярна версія lefse з картоплею в тісті. Всі сорти лефсе також можна використовувати для приготування закусок або бутербродів, наповнюючи їх сиром, салатом, морепродуктами або м'ясом. Kjøttboller або kjøttkaker – традиційні норвезькі фрикадельки, які зазвичай готують з яловичого фаршу, який щедро приправлений мускатним горіхом та імбиром, а іноді додають ще яйця, цибулю і крохмаль. Норвежці здебільшого смажать фрикадельки на сковороді і подають їх як основну страву з вершковим соусом або густою підливою.

посіла у цьогорічному рейтингу