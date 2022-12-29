База сервиса Taste Atlas содержит около 15 тысяч ингредиентов, блюд и напитков. Пользователи в течение года могут ставить им оценки от 1 до 5. Следовательно, после подсчета голосов портал подвел итоги уходящего года и выпустил рейтинг лучших кухонь мира.

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Лучшие и худшие кухни мира 2022

Первые три места заняли кухни европейских стран: итальянский, греческий и испанский соответственно. Мексиканские блюда оказались на шестом месте, а китайская еда – на одиннадцатом. В конце списка расположились Исландия, Канада, Латвия, Марокко и Норвегия, которая заняла последнее 95 место.



Рейтинг лучших кухонь мира за 2022 год / Фото твиттер

Среди самых популярных продуктов самой плохой кухни мира пользователи назвали норвежский лосось, выращиваемый в гигантских резервуарах. В Норвегии атлантический лосось занимает около 40% всех экспортируемых из страны морепродуктов. Сейчас эту рыбу используют для приготовления суши, гравлакса, гамбургеров и вок, добавляют его также к врапам, тако и поке-боулам.

А в тройку самых популярных блюд вошли:

Лютефиск (Lutefisk) – это скандинавское блюдо, приготовленное из сушеной рыбы сиг, обработанного щелочью, в результате чего рыба имеет трясущуюся консистенцию и часто, в зависимости от вида сига, имеет очень сильный резкий запах. В Норвегии сиг обычно подают с отварным картофелем, пюре из зеленого горошка, растопленным сливочным маслом и кусочками жареного бекона.

– это скандинавское блюдо, приготовленное из сушеной рыбы сиг, обработанного щелочью, в результате чего рыба имеет трясущуюся консистенцию и часто, в зависимости от вида сига, имеет очень сильный резкий запах. В Норвегии сиг обычно подают с отварным картофелем, пюре из зеленого горошка, растопленным сливочным маслом и кусочками жареного бекона. Леффсе (Lefse) – традиционная норвежская лепешка. Она бывает многих видов (простой, сладкой, тонкой или жесткой). Есть также популярная версия lefse с картофелем в тесте. Все сорта лефсе можно использовать для приготовления закусок или бутербродов, наполняя их сыром, салатом, морепродуктами или мясом.

– традиционная норвежская лепешка. Она бывает многих видов (простой, сладкой, тонкой или жесткой). Есть также популярная версия lefse с картофелем в тесте. Все сорта лефсе можно использовать для приготовления закусок или бутербродов, наполняя их сыром, салатом, морепродуктами или мясом. Kjøttboller или kjøttkaker – традиционные норвежские фрикадельки, обычно готовящие из говяжьего фарша, который щедро приправлен мускатным орехом и имбирем, а иногда добавляют еще яйца, лук и крахмал. Норвежцы в большинстве своем жарят фрикадельки на сковороде и подают их как основное блюдо со сливочным соусом или густой подливой.

К слову! Украинская кухня заняла в нынешнем рейтинге 41 место.