База сервісу Taste Atlas містить близько 15 тисяч різних інгредієнтів, страв та напоїв. Користувачі протягом року можуть ставити їм оцінки від 1 до 5. Відтак, після підрахунку голосів портал підбив підсумки року, що минає, і випустив рейтинг найкращих кухонь світу.

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Найкращі та найгірші кухні світу 2022

Перші три місця посіли кухні європейських країн: італійська, грецька та іспанська відповідно. Мексиканські страви опинилися на шостому місці, а китайська їжа – на одинадцятому. Наприкінці списку розташувалися Ісландія, Канада, Латвія, Марокко та Норвегія, яка посіла останнє 95 місце.



Рейтинг найкращих кухонь світу за 2022 рік / Фото твітер

Серед найпопулярніших продуктів найгіршої кухні світу користувачі назвали норвезький лосось, який вирощується у гігантських резервуарах. У Норвегії атлантичний лосось займає близько 40% усіх морепродуктів, які експортуються з країни. Зараз цю рибу використовують для приготування суші, гравлакса, гамбургерів і вок, додають його також до врапів, тако та поке-боулів.

А до трійки найпопулярніших страв увійшли:

Лютефіск (Lutefisk) – це скандинавська страва, приготовлена із сушеної риби сиг, обробленого лугом, у результаті чого риба має драглисту консистенцію та часто, залежно від виду сига, має дуже сильний різкий запах. У Норвегії сиг зазвичай подають з відвареною картоплею, пюре із зеленого горошку, розтопленим вершковим маслом і шматочками смаженого бекону.

– це скандинавська страва, приготовлена із сушеної риби сиг, обробленого лугом, у результаті чого риба має драглисту консистенцію та часто, залежно від виду сига, має дуже сильний різкий запах. У Норвегії сиг зазвичай подають з відвареною картоплею, пюре із зеленого горошку, розтопленим вершковим маслом і шматочками смаженого бекону. Лефсе (Lefse) – традиційний норвезький коржик. Він буває багатьох видів (простий, солодкий, тонкий або твердий). Існує також популярна версія lefse з картоплею в тісті. Всі сорти лефсе також можна використовувати для приготування закусок або бутербродів, наповнюючи їх сиром, салатом, морепродуктами або м'ясом.

– традиційний норвезький коржик. Він буває багатьох видів (простий, солодкий, тонкий або твердий). Існує також популярна версія lefse з картоплею в тісті. Всі сорти лефсе також можна використовувати для приготування закусок або бутербродів, наповнюючи їх сиром, салатом, морепродуктами або м'ясом. Kjøttboller або kjøttkaker – традиційні норвезькі фрикадельки, які зазвичай готують з яловичого фаршу, який щедро приправлений мускатним горіхом та імбиром, а іноді додають ще яйця, цибулю і крохмаль. Норвежці здебільшого смажать фрикадельки на сковороді і подають їх як основну страву з вершковим соусом або густою підливою.

До слова! Українська кухня посіла у цьогорічному рейтингу 41 місце.