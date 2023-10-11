Зламав двері літака: через нетверезого чоловіка рейс Wizz Air затримали на 13 годин

Пасажир Wizz Air пошкодив двері літака в аеропорту Сарагоси. Через це рейс затримали на 13 годин, всі змушені були чекати на новий борт.

Нетверезий пасажир із Румунії зламав двері літака якраз перед зльотом. Через це 224 людини на борту змушені були покинути салон і повернутися в термінал аеропорту. Вони ще не здогадувалися, що чекати на інший рейс доведеться пів доби.

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224 людини застрягли в аеропорту Сарагоси

Літак авіакомпанії Wizz Air мав вилетіти до румунського Бухареста з іспанської Сарагоси. Виліт був запланований на 9:15 ранку. Але борт злетів у повітря на 13 годин пізніше через поведінку одного з пасажирів.

Громадянин Румунії, який був помітно "‎під градусом", пошкодив двері літака. Його поведінка і так була не найкраща, а незадовго до зльоту чоловік взагалі намагався вийти з літака. Він смикнув двері з усієї сили і вони зламалися.

Через це літак не міг безпечно злетіти. Співробітники Wizz Air попросили інших пасажирів повернутися до терміналу. Всі 224 людини змушені були змінити свої плани і довго чекати на наступний рейс. Після інциденту на місце прибула цивільна гвардія. Вони допомогли іншим пасажирам затриманого рейсу, а також взялися за громадянина Румунії, через якого все сталося.

Авіакомпанія через пів доби змогла доставити ще один літак до аеропорту Сарагоси. Але він виявився значно меншим, ніж було потрібно. Тому 50 пасажирів змушені були залишитися в Іспанії. А ті, кому вдалося потрапити на літак, вилетіли набагато пізніше, ніж планували.

Так сильно хотів покурити, що прорвався на злітну смугу

Раніше ще один випадок із некультурним пасажиром стався в аеропорту Італії. Чоловік так сильно хотів закурити, що не витримав, зламав двері аеропорту і прорвався на злітну смугу, щоб підпалити цигарку. Звісно, його за це покарали добрячим штрафом.

Пасажира помітили правоохоронці, коли він вибіг у "‎повітряну зону" летовища, куди заборонено виходити. Його миттєво оштрафували на 2 000 євро, адже він проник до закритої зони та ще й закурив на злітно-посадковій смузі.

Будь-яке куріння, навіть електронних сигарет, в аеропорту дозволене лише у спеціально визначених місцях. Вони мають помітний знак, який чітко дає зрозуміти, що тут палять. Суворо заборонено курити біля літаків, в зонах маневрування, залах очікування, біля гейтів та у комерційній зоні. І, звісно ж, на злітно-посадковій смузі.