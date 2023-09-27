Один день – 11 вересня 2001 року – назавжди змінив світову безпеку польотів. Після терористичних атак на вежі-близнюки у Нью-Йорку всі речі пасажирів почали перевіряти дуже прискіпливо. Але чому ноутбук у рюкзаку може бути небезпечним?

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Посилення безпеки

Після 2001 року всі світові аеропорти змінили систему скринінгу і перевірки багажу. Пасажирів почали просити знімати взуття, ремені та верхній одяг. А додатково – діставати рідини, ноутбуки, планшети та телефони із сумок і класти їх на тацю сканера окремо. Так контролюють все, що може бути використано для створення саморобного вибухового пристрою.

З часом деякі країни змогли вдосконалити своє обладнання для перевірок. Тому в певних аеропортах вони проходять комфортніше та швидше.

Чому гаджети не можуть бути в сумці

Основна причина – батарея. Вона та інші компоненти електронних пристроїв настільки щільні, що рентгенівські промені не завжди можуть ефективно проникати крізь них. Тому за ноутбуками та планшетами у сумці можна приховати від служби безпеки якісь предмети, які не "‎побачить" сканер.

Тому для того, щоб не обшукувати кожну ручну поклажу окремо, просять одразу дістати електронні пристрої із рюкзаків. У деяких випадках вас навіть можуть попросити ввімкнути гаджет для того, щоб переконатися, що він дійсно працює.

Та деякі аеропорти змогли оновити свою систему сканування і пропускають сумки, де є, наприклад, ноутбуки. Це означає, що тут встановлений більш сучасний сканер, який економить час та нерви пасажирів.

Наприклад, аеропорт Гельсінкі зняв суворі обмеження на перевезення рідин у літаках. Тепер там працюють сканери на основі комп'ютерної томографії. І кожен пасажир, який вилітає з Гельсінкі, може взяти з собою до 2 літрів рідин.