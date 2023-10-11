Нетрезвый пассажир из Румынии сломал дверь самолета как раз перед взлетом. Поэтому 224 человека на борту вынуждены были покинуть салон и вернуться в терминал аэропорта. Они еще не догадывались, что ждать другого рейса придется полдня.

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224 человека застряли в аэропорту Сарагосы

Самолет авиакомпании Wizz Air должен был вылететь в румынский Бухарест из испанской Сарагосы. Вылет был запланирован на 9:15 утра. Но борт взлетел в воздух на 13 часов позже из-за поведения одного из пассажиров.

Гражданин Румынии, который был заметно "под градусом", повредил дверь самолета. Его поведение и так было не самым лучшим, а незадолго до взлета мужчина вообще пытался выйти из самолета. Он дернул дверь изо всех сил и она сломалась.

Поэтому самолет не мог безопасно взлететь. Сотрудники Wizz Air попросили других пассажиров вернуться в терминал. Все 224 человека вынуждены были изменить свои планы и долго ждать следующего рейса. После инцидента на место прибыла гражданская гвардия. Они помогли другим пассажирам задержанного рейса, а также взялись за гражданина Румынии, из-за которого все произошло.

Авиакомпания через полдня смогла доставить еще один самолет в аэропорт Сарагосы. Но он оказался значительно меньше, чем требовалось. Потому 50 пассажиров вынуждены были остаться в Испании. А те, кому удалось попасть на самолет, вылетели гораздо позже, чем планировали.

Так сильно хотел покурить, что прорвался на взлетную полосу

Ранее еще один случай с некультурным пассажиром произошел в аэропорту Италии. Мужчина так сильно хотел закурить, что не выдержал, сломал дверь аэропорта и прорвался на взлетную полосу, чтобы подкурить сигарету. Конечно, его за это наказали большим штрафом.

Пассажира заметили правоохранители, когда он выбежал в "воздушную зону" аэропорта, куда запрещено выходить. Его мгновенно оштрафовали на 2 000 евро, ведь он проник в закрытую зону, а еще и закурил на взлетно-посадочной полосе.

Любое курение, даже электронных сигарет, в аэропорту разрешено только в специально отведенных местах. Возле них есть заметный знак, который четко дает понять, что здесь курят. Строго запрещено курить у самолетов, в зонах маневрирования, залах ожидания, возле гейтов и в коммерческой зоне. И, конечно же, на взлетно-посадочной полосе.