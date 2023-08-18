Революція вчасності: ШІ зробить німецькі поїзди пунктуальнішими

У Німеччині проводять випробування щодо впровадження штучного інтелекту в управління залізничним транспортом. Примітно, що система продемонструвала перспективні результати.

Штучний інтелект зробить німецькі поїзди пунктуальнішими

Ці інструменти успішно зменшили затримки, що призвело до значної економії 58 000 хвилин. Тож німецькі потяги стануть пунктуальнішими.

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Пілотний проєкт запустили у Штутгарті, Мюнхені та регіоні Рейн-Майн.

Технології AI спостерігають за дорожніми ситуаціями в режимі реального часу та пропонують варіанти їх вирішення. Це допомагає диспетчерам швидко реагувати на проблеми та давати інструкції машиністам. Відповідно – скорочується час затримок.

Найближчим часом систему планують запровадити у Берліні та передмістях. З наступного року – у Гамбурзі та, можливо, інших містах.

У Німеччині змінюють правила використання проїзного за 49 євро

З 15 серпня на проїзні Deutschlandticket почало діяти нове обмеження. Дотепер користувачі могли безплатно здійснювати пересадку на міжміський транспорт. Тепер це дозволятиметься лише у виняткових ситуаціях, і в більшості випадків пасажири змушені будуть купувати додаткові квитки за власний кошт.

Так, користувачі квитка більше не зможуть здійснити безплатну пересадку на транспорт категорії ЕС, ІСЕ або ІС. Відтепер пасажири зможуть здійснювати таку пересадку лише за особливих умов: у разі, якщо скасування передбачає прибуття пасажира у кінцевий пункт з кінцевою стиковкою після опівночі. У всіх інших ситуаціях безкоштовна пересадка на інші високошвидкісні з'єднання не передбачена.

Також зазначається, що пасажири, які раніше пересувалися регіональними поїздами для мандрівки на станцію, з якої вони зможуть потрапити на поїзд ІСЕ, більше не зможуть розраховувати на відшкодування у разі затримки регіонального поїзду, навіть якщо це призведе до запізнення на потрібний транспорт категорії ІСЕ.

Ще один пункт у нових правилах встановлює, що у разі запізнення поїздів Deutsche Bahn через екстремальні погодні умови або ситуації, які не залежать від операторів, компанія більше не буде виплачувати компенсацію за затримку поїзда.