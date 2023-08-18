Искусственный интеллект сделает немецкие поезда более пунктуальными

Эти инструменты успешно снизили задержки, что привело к значительной экономии 58 000 минут. Поэтому немецкие поезда станут более пунктуальными.

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Пилотный проект был запущен в Штутгарте, Мюнхене и регионе Рейн-Майн.

Технологии AI наблюдают дорожные ситуации в режиме реального времени и предлагают варианты их решения. Это помогает диспетчерам быстро реагировать на проблемы и давать инструкции машинистам. Соответственно – сокращается время задержек.

В ближайшее время система планируется внедрить в Берлине и пригородах. Со следующего года – в Гамбурге и, возможно, в других городах.

В Германии изменяют правила использования проездного за 49 евро

С 15 августа на проезде Deutschlandticket начало действовать новое ограничение. До этого пользователи могли бесплатно осуществлять пересадку на междугородний транспорт. Теперь это будет разрешаться только в исключительных ситуациях, и в большинстве случаев пассажиры вынуждены будут покупать дополнительные билеты за свой счет.

Так, пользователи билета не смогут осуществить бесплатную пересадку на транспорт категории ЕС, ИСЭ или ИС. Теперь пассажиры смогут осуществлять такую пересадку только при особых условиях: в случае, если отмена предусматривает прибытие пассажира в конечный пункт с конечной стыковкой после полуночи. Во всех других ситуациях бесплатная пересадка на другие скоростные соединения не предусмотрена.

Также отмечается, что пассажиры, которые ранее передвигались по региональным поездам для путешествия на станцию, с которой они смогут попасть на поезд ИСЭ, больше не смогут рассчитывать на возмещение в случае задержки регионального поезда, даже если это приведет к опозданию на нужный транспорт категории ИСЭ.

Еще один пункт в новых правилах устанавливает, что в случае опоздания поездов Deutsche Bahn из-за экстремальных погодных условий или ситуаций, не зависящих от операторов, компания больше не будет выплачивать компенсацию за задержку поезда.