Тепер це дозволятиметься лише у виняткових ситуаціях, і в більшості випадків пасажири змушені будуть купувати додаткові квитки за власний кошт. Які зміни очікують пасажирів та з чим вони пов’язані – далі у матеріалі.

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Проїзний Deutschlandticket: що змінилося

Через введення нових стандартів поїздок до Європейського Союзу, правила щодо німецького проїзного квитка будуть дещо змінені. З 15 серпня так званий Deutschlandticket вже не буде звичайним проїзним, а буде вважатися спеціальною пропозицією зі зниженою вартістю проїзду.

Так, користувачі квитка більше не зможуть здійснити безплатну пересадку на транспорт категорії ЕС, ІСЕ або ІС. Відтепер пасажири зможуть здійснювати таку пересадку лише за особливих умов: у разі, якщо скасування передбачає прибуття пасажира у кінцевий пункт з кінцевою стиковкою після опівночі. У всіх інших ситуаціях безкоштовна пересадка на інші високошвидкісні з'єднання не передбачена.

Зовсім незрозуміло, чому пасажири не можуть у разі затримки безкоштовно пересісти на поїзди вищої якості, адже з іншими проїзними все працює саме так,

– коментує представниця Асоціації споживачів Німеччини Рамона Поп.

Також зазначається, що пасажири, які раніше пересувалися регіональними поїздами для мандрівки на станцію, з якої вони зможуть потрапити на поїзд ІСЕ, більше не зможуть розраховувати на відшкодування у разі затримки регіонального поїзду, навіть якщо це призведе до запізнення на потрібний транспорт категорії ІСЕ.

Ще один пункт у нових правилах встановлює, що у разі запізнення поїздів Deutsche Bahn через екстремальні погодні умови або ситуації, які не залежать від операторів, компанія більше не буде виплачувати компенсацію за затримку поїзда.

Наголошується, що за 2022 рік рівень затримок поїздів компанії Deutsche Bahn був гіршим за останні 10 років.

В Німеччині вводять обмеження з проїзним за 49 євро / Фото wikipedia.org​

Що ще треба знати?

У майбутньому будуть деякі винятки по компенсації для власників квитків: якщо пасажир більше не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда, або між опівніччю і 5 годиною ранку, лише із затримкою щонайменше на 60 хвилин, вони можуть продовжити перехід на ICE, IC або EC і отримати відшкодування витрат на дорогу.

У всіх інших випадках користувачам Deutschlandticket доводиться чекати наступного регіонального потяга або оплачувати квиток на міжміський шлях власним коштом.