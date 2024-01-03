Рекордні морози: у Швеції та Фінляндії фіксують похолодання до -40 градусів

На півночі Швеції у селі Ніккалуокта температура опустилась до рекорду -41,6 градуса за Цельсієм. До цього аналогічне похолодання зафіксували у сусідній Фінляндії.

Таку низьку температуру в шведському Ніккалуокті – невеликому селі, яке населене корінним народом саамів, підтвердили вранці 2 січня.

Читайте також У 2024-му році в роботі потягів у Німеччині будуть регулярні збої: в чому проблема

Похолодання у Швеції

Від раптового зниження температури у Швеції постраждали пасажири потягів. Рух транспорту на півночі країни ускладнений. Оператори шведської залізниці заявили, що у великих містах похолодало до -30°C.

Це найнижча температура, яку ми спостерігали цієї зими, і на півночі буде досить холодно,

– прогнозує метеоролог SVT Нільс Хольмквіст.

У шведському гідрометцентрі також попередили про сильний сніг та вітер у центральній та південній частині країни.

Мороз у Фінляндії

Холодний рекорд у сусідній Фінляндії зафіксували у північно-західному місті Ілівієска. Там температура вранці 2 січня знизилась до -37,8°C. Стовпчики термометрів показали понад -30°C і в декількох місцях у Лапландії.

Фінські залізничники попередили про серйозні затримки потягів через сильні морози. Вони протримаються щонайменше до четверга.

Де в Європі випадає найбільше снігу

Останнім часом зима в Європі дедалі частіше проходить без снігу. На це значним чином вплинуло глобальне потепління. Але є місця, де мандрівники можуть відчути себе у зимовій казці.

Компанія Holidu зібрала інформацію про середню кількість сніжних днів на місяць у різних регіонах Європи. Найбільше снігу взимку випадає в естонському Таллінні, литовському Вільнюсі та німецькому Ерфурті.