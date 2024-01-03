Такую низкую температуру в шведском Никкалуокте – небольшом селе, населенном коренным народом саамов, подтвердили утром 2 января.

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Похолодание в Швеции

От внезапного снижения температуры в Швеции пострадали пассажиры поездов. Движение транспорта на севере страны затруднено. Операторы шведской железной дороги заявили, что в больших городах похолодало до -30°C.

Это самая низкая температура, которую мы наблюдали этой зимой, и на севере будет достаточно холодно,

– прогнозирует метеоролог SVT Нильс Хольмквист.

В шведском гидрометцентре также предупредили о сильном снеге и ветре в центральной и южной части страны.

Мороз в Финляндии

Холодный рекорд в соседней Финляндии был зафиксирован в северо-западном городе Иливиеска. Там температура утром 2 января снизилась до -37,8°C. Столбики термометров показали свыше -30°C и в нескольких местах в Лапландии.

Финские железнодорожники предупредили о серьезных задержках поездов из-за сильных морозов. Они продержатся, по меньшей мере, до четверга.

Где в Европе выпадает больше всего снега

В последнее время зима в Европе все чаще проходит без снега. На это существенно повлияло глобальное потепление. Но есть места, где путешественники могут почувствовать себя в зимней сказке.

Компания Holidu собрала информацию о среднем количестве снежных дней в месяц в разных регионах Европы. Больше всего снега зимой выпадает в эстонском Таллине, литовском Вильнюсе и немецком Эрфурте.