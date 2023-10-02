Чеський RegioJet планує запустити потяг до кордону з Україною: що відомо
Джерело:Bild
Regiojet, відома чеська транспортна компанія, оприлюднила плани створити нове залізничне сполучення. Воно має з'єднати Ганновер з польським прикордонним містом Перемишль.
З Ганновера до кордону з Україною можна буде дістатися потягом
У такий спосіб буде легше дістатися до кордону з Україною. Деталі планів – нижче у матеріалі!
Читайте також Німеччина запровадить новий контроль на кордонах з Польщею та Чехією: для чого це
Компанія подала заявку про доступ до залізничної мережі до польського залізничного відомства UTK і наразі очікує на відповідь,
– заявили у пресслужбі Regiojet.
Зазначається, що Regiojet вже успішно встановив залізничне сполучення між Прагою та Перемишлем.
Компанія також оголосила про свої майбутні плани започаткувати залізничне сполучення між Прагою та Чопом, важливим залізничним вузлом.
RegioJet хоче запустити потяг з Ганновера до Перемишлю / Скриншот з Google Maps
Залізниця: останні новини
- 3 вересня новий поїзд Київ – Хелм здійснив свій перший рейс, а вже з польського міста є зручна пересадка до Варшави та інших напрямків країни. Новий міжнародний потяг прогнозовано стане дуже популярним.
- Польська залізниця оголосила про включення сполучення Рава-Руська – Варшава у свій розклад. Новий поїзд курсуватиме з 15 жовтня. Продаж квитків на новий поїзд до Польщі наразі не доступний. Який буде графік руху – за посиланням.
- "Укрзалізниця" розширює кількість місць на маршруті "Харків — Перемишль" до Польщі. Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
- PKP Intercity, провідна залізнична компанія Польщі, має намір запустити розпродаж мільйона квитків за дуже низькими цінами. Кампанія стартує з 1 жовтня. Але пропозиція обмежена: знижки діятимуть у певні дні на певні рейси.
- Компанія Nightjet обіцяє запустити прямі нічні поїзди між німецькою та французькою столицями цього року. Потяг сполученням Берлін – Париж був скасований 9 років тому.