Новий міжнародний потяг Київ – Хелм прогнозовано стане дуже популярним. Адже польський напрямок є найбільш дефіцитним зараз для української залізниці. Особливо це стосується сполучення з Варшавою. А з польського Хелма якраз є зручна пересадка до столиці країни.

Читайте також Шахрайство з квитками до Польщі: Укрзалізниця заблокувала 600 акаунтів перекупників

Ще один потяг Київ – Хелм

Новий рейс №119/120 став третім щоденним маршрутом до Хелма. Із Києва він вирушає о 06:28, а прибуває до Хелма о 17:27. Поїзд має зручну стиковку з польським потягом IC 21100 Хелм — Варшава Всходня. Він відходить о 18:12. Тому чекати на пересадку довго не доведеться.

У зворотному напрямку потяг відправляється з Хелма о 10:23, а прибуває до Києва о 22:45.

Квитки на поїзд Київ – Хелм №119/120 можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на її сайті, в офіційних чат-ботах та безпосередньо в касах вокзалу.

Увага! Укрзалізниця вносить зміни у розклад руху потягів. Починаючи з 8 вересня, польська залізниця розпочне ремонт колій на перемишльському напрямку. Деякі потяги скасують, наприклад, №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль. Дізнатися про всі зміни детальніше – можете у цьому матеріалі.