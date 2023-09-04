Новий міжнародний потяг Київ – Хелм прогнозовано стане дуже популярним. Адже польський напрямок є найбільш дефіцитним зараз для української залізниці. Особливо це стосується сполучення з Варшавою. А з польського Хелма якраз є зручна пересадка до столиці країни.
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Ще один потяг Київ – Хелм
Новий рейс №119/120 став третім щоденним маршрутом до Хелма. Із Києва він вирушає о 06:28, а прибуває до Хелма о 17:27. Поїзд має зручну стиковку з польським потягом IC 21100 Хелм — Варшава Всходня. Він відходить о 18:12. Тому чекати на пересадку довго не доведеться.
У зворотному напрямку потяг відправляється з Хелма о 10:23, а прибуває до Києва о 22:45.
Квитки на поїзд Київ – Хелм №119/120 можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на її сайті, в офіційних чат-ботах та безпосередньо в касах вокзалу.