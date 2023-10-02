З Ганновера до кордону з Україною можна буде дістатися потягом

У такий спосіб буде легше дістатися до кордону з Україною. Деталі планів – нижче у матеріалі!

Читайте також Німеччина запровадить новий контроль на кордонах з Польщею та Чехією: для чого це

Компанія подала заявку про доступ до залізничної мережі до польського залізничного відомства UTK і наразі очікує на відповідь,

– заявили у пресслужбі Regiojet.

Зазначається, що Regiojet вже успішно встановив залізничне сполучення між Прагою та Перемишлем.

Компанія також оголосила про свої майбутні плани започаткувати залізничне сполучення між Прагою та Чопом, важливим залізничним вузлом.

RegioJet хоче запустити потяг з Ганновера до Перемишлю / Скриншот з Google Maps

Залізниця: останні новини