Чеський RegioJet і УЗ запустять важливе для українців залізничне сполучення: що відомо

Чеська компанія RegioJet оголосила про готовність розпочати рух поїздів за довгоочікуваним маршрутом. Ця подія сталася після того, як перевізник прийняв умови "Укрзалізниці".

Мовиться про запуск поїздів за маршрутом Прага – Чоп – Прага. Про це йдеться в повідомленні RegioJet

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RegioJet готова до запуску поїздів Прага – Чоп

"Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада. Але у компаній були певні невирішені питання, тому тепер запуск обіцяють на кінець року.

Компанія RegioJet повністю готова до початку курсування поїздів за маршрутом Прага – Чоп – Прага. Зараз ми очікуємо укладення договору з боку "Укрзалізниці". Усі істотні умови прийняті,

– повідомили в компанії.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко висловив оптимізм щодо найближчого запуску поїзда Прага – Чоп – Прага у співпраці з чеською компанією RegioJet. Лященко очікує, що потяг запрацює до кінця цього року.

Він також повідомив, що в переговорах із компанією виникли складнощі. Зокрема, за словами глави "Укрзалізниці", чеська компанія хоче дещо кращі умови комерційні.

RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага – Чоп / Фото rail.ninja

Що відомо про цей потяг?

Час у дорозі рейсу "Чоп – Прага" становитиме 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні.

Потяг включатиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць у спальних вагонах, 60 – у вагонах із місцями для сидіння. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда "Прага – Кошице", який складається з 18 вагонів.

Ціна квитка буде близько 25 євро. У його вартість входитиме безплатна вода, кава, доступ до Wi-Fi. також пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Зазначається, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році?

Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:

Дніпро — Хелм;

Чоп — Відень;

Чоп — Прага.

Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.