Речь идет о запуске поездов по маршруту Прага – Чоп – Прага. Об этом говорится в сообщении RegioJet

Читайте также Польская PKP запустила поезда из Варшавы в Альпы: людей смущает цена

RegioJet готова к запуску поездов Прага – Чоп

"Укрзализныця" анонсировала запуск поезда из Чопа в Прагу в партнерстве с RegioJet с середины ноября. Но у компаний были определенные нерешенные вопросы, поэтому теперь запуск обещают к концу года.

Компания RegioJet полностью готова к началу курсирования поездов по маршруту Прага – Чоп – Прага. Сейчас мы ожидаем заключения договора со стороны "Укрзализныци". Все существенные условия приняты,

– сообщили в компании.

Ранее председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко выразил оптимизм по ближайшему запуску поезда Прага – Чоп – Прага в сотрудничестве с чешской компанией RegioJet. Лященко ожидает, что поезд заработает до конца этого года.

Он также сообщил, что в переговорах с компанией возникли сложности. В частности, по словам главы "Укрзализныци", чешская компания хочет несколько лучшие коммерческие условия.

RegioJet запустит поезд по маршруту Прага – Чоп / Фото rail.ninja

Что известно об этом влечении?

Время в пути рейса "Чоп – Прага" составит 13 часов 30 минут, включая паспортный контроль на словацкой границе.

Поезд будет включать три вагона на 140 мест, из них 80 в спальных вагонах, 60 – в вагонах с местами для сидения. Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда "Прага – Кошице", состоящего из 18 вагонов.

Цена билета будет около 25 евро. В его стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi. Также пассажиры будут снабжены завтраком и ужином.

RegioJet будет получать доходы от перевозок, но будет вносить для "Укрзализныци" плату за доступ к инфраструктуре.

Какие новые рейсы за границу запускаются в 2024 году?

Укрзализныця сформировала график движения поездов на 2024 год с учетом просьб пассажиров об улучшении железнодорожного сообщения с другими странами. Также в обновленном расписании появились 3 новых международных поезда.

Новые заграничные маршруты Укрзализныци на 2024 год:

Днепр – Хелм;

Чоп – Вена;

Чоп – Прага.

Украинская железная дорога заменила пассажирам авиаперевозки. Компании удалось значительно расширить свою сеть международных маршрутов. В 2024 году Укрзализныця будет уже 22 международных сообщения. Заметим, что в начале 2022 года курсировало всего 9 рейсов в другие государства.