П'яний на електросамокаті: в Польщі оштрафували українця

32-річний громадянин України спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Польщі. Йому виписати штраф на кілька тисяч злотих.

Інцидент стався у Щецині. Поїздка на електричному самокаті закінчилася зіткненням з легковим автомобілем.

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Детальніше про те, як в Польщі оштрафували українця

Нещодавно 32-річний українець на електросамокаті на швидкості в'їхав у легковик. На місце події прибули представники поліції. Правоохоронці одразу ж перевірили винуватця ДТП на наявність в організмі алкоголю. З'ясувалося, що чоловік був достатньо п'яним: в його крові виявили 1,5 проміле алкоголю.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння громадянина України оштрафували на 2 500 злотих, а за скоєння ДТП – ще на 1 020 злотих. Таким чином загальна сума штрафу склала понад 3 500 злотих.

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, що з 1 січня 2022 року в Польщі набрали чинності значно строгіші покарання для водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Оновлені правила стосуються водіїв електросамокатів зокрема.



