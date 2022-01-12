Инцидент произошел в Щецине . Поездка на электрическом самокате окончилась столкновением с легковым автомобилем.

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Детальнее о том, как в Польше оштрафовали украинца

Недавно 32-летний украинец на электросамокате на скорости въехал в легковой автомобиль. На место происшествия прибыли представители полиции. Правоохранители сразу проверили виновника ДТП на наличие в организме алкоголя. Выяснилось, что мужчина был достаточно пьян: в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя .

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданина Украины оштрафовали на 2 500 злотых , а за совершение ДТП – еще на 1 020 злотых . Таким образом, общая сумма штрафа составила более 3 500 злотых .

Напоминаем , что с 1 января 2022 года в Польше вступили в силу более строгие наказания для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Обновленные правила касаются водителей электросамокатов в частности.

Обратите внимание на действующие правила дорожного движения в Украине: смотрите видео



