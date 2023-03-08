Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють: названо причину

8 березня 2023, 11:41
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Джерело:

ДПСУ

Державна прикордонна служба України тимчасово припинила пропускні операції в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною. Перетнути українсько-угорський кордон наразі неможливо.

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють

Це пов'язано з оновленням інформаційної системи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною: 8 березня з 10:00 через оновлення інформаційної системи тимчасово призупинено оформлення та пропуск осіб і транспорту у певних пунктах пропуску,
– йдеться у повідомленні.

Мовиться про наступні пропускні пункти: 

  • "Тиса",
  • "Лужанка",
  • "Косино",
  • "Дзвінкове",
  • "Вилок".

В ДПСУ додали, що повідомлять про відновлення пропускних операцій. Натомість поки просять обирати інші шляхи до Угорщини. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні поїздок!

Прикордонники попередили про можливі затримки у перетині кордону

 

Перетин кордону з ЄС 7 березня міг бути утруднений. Очікувалися технічні перерви в процесі пропуску громадян. Так, у Державній прикордонній службі України повідомили, що в країнах Європейського Союзу планується оновлення інформаційних систем. Їх використовують у прикордонному контролі, а тому будуть запроваджені вимушені перерви.

Автор: Марта Касіянчук