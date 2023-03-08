Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють: названо причину

Це пов'язано з оновленням інформаційної системи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною: 8 березня з 10:00 через оновлення інформаційної системи тимчасово призупинено оформлення та пропуск осіб і транспорту у певних пунктах пропуску, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ додали, що повідомлять про відновлення пропускних операцій. Натомість поки просять обирати інші шляхи до Угорщини. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні поїздок!

Прикордонники попередили про можливі затримки у перетині кордону