Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють: названо причину
Джерело:ДПСУ
Державна прикордонна служба України тимчасово припинила пропускні операції в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною. Перетнути українсько-угорський кордон наразі неможливо.
Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють
Це пов'язано з оновленням інформаційної системи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною: 8 березня з 10:00 через оновлення інформаційної системи тимчасово призупинено оформлення та пропуск осіб і транспорту у певних пунктах пропуску,
– йдеться у повідомленні.
Мовиться про наступні пропускні пункти:
- "Тиса",
- "Лужанка",
- "Косино",
- "Дзвінкове",
- "Вилок".
В ДПСУ додали, що повідомлять про відновлення пропускних операцій. Натомість поки просять обирати інші шляхи до Угорщини. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні поїздок!
Прикордонники попередили про можливі затримки у перетині кордону
Перетин кордону з ЄС 7 березня міг бути утруднений. Очікувалися технічні перерви в процесі пропуску громадян. Так, у Державній прикордонній службі України повідомили, що в країнах Європейського Союзу планується оновлення інформаційних систем. Їх використовують у прикордонному контролі, а тому будуть запроваджені вимушені перерви.