Так, відучора, 2 березня, зелені автобуси FlixBus почали курсувати новою лінією – Київ – аеропорт Варшава – Модлін. Таким чином на сьогодні дві столиці поєднує уже три рейси цього перевізника.

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Повний маршрут Київ – аеропорт Варшава – Модлін

Новому напрямку присвоїли № 3220, і він пролягатиме через такі міста: Київ – Коростень – Сарни – Ковель – Люблін – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Варшава-Модлін).

Крім цього, українці зможуть добратися з української столиці до польскої ще двома прямим сполученнями від FlixBus:

N3221: Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава;

N3222: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава.

Рейс з Києва до варшавського аеропорту виконуватиметься щодня. Виїзд запланований о 17:25 з Центрального автовокзалу Києва, а прибуття о 8:10 наступного дня до автовокзалу Варшава-Заходня та о 9:00 – до міста Нового-Двору-Мазовецького, де й розташований аеропорт Варшава – Модлін. З урахуванням зупинок та часу на перетин кордону у дорозі доведеться провести близько 15 годин.

Вартість квитків стартує від 1599 гривень для подорожі між кінцевими зупинками.