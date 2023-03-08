Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють

Це пов'язано з оновленням інформаційної системи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Читайте також FlixBus запустив прямий рейс із Києва до польського аеропорту Варшава – Модлін

До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною: 8 березня з 10:00 через оновлення інформаційної системи тимчасово призупинено оформлення та пропуск осіб і транспорту у певних пунктах пропуску,

– йдеться у повідомленні. Мовиться про наступні пропускні пункти: "Тиса",

"Лужанка",

"Косино",

"Дзвінкове",

"Вилок".