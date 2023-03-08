Пункты пропуска на границе с Венгрией временно не работают

Это связано с обновлением информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вниманию граждан, планирующих пересекать границу с Венгрией: 8 марта с 10:00 из-за обновления информационной системы временно приостановлено оформление и пропуск лиц и транспорта в определенных пунктах пропуска,
– говорится в сообщении.

Речь идет о следующих пропускных пунктах:

  • "Тиса",
  • "Лужанка",
  • "Косино",
  • "Дзвонковое",
  • "Вилок".

В ГПСУ добавили, что сообщат о возобновлении пропускных операций. Пока же просят выбирать другие пути в Венгрию. Так что учтите эту информацию при планировании поездок!

Пограничники предупредили о возможных задержках в пересечении границы

Пересечение границы с ЕС 7 марта могло быть затруднено. Ожидались технические перерывы в процессе пропуска граждан. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в странах Европейского Союза планируется обновление информационных систем. Их используют в пограничном контроле, поэтому будут введены вынужденные перерывы.