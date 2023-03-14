Один із пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною буде закрито 15 березня

Зауважте У Польщі скасували спрощені умови для переміщення домашніх тварин з України

Через регламентні роботи із заміни серверного обладнання тимчасово буде призупинено митне оформлення та пропуск громадян, відповідно і транспортних засобів через кордон,

– йдеться в повідомленні.

За даними ДМСУ, орієнтовна тривалість робіт – 4 години.

У відомстві також попросили врахувати інформацію при плануванні закордонних поїздок у вказаному напрямку та обирати інші найближчі митні пости на українсько-угорській ділянці кордону.

На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску для автомобілів