Один із пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною буде закрито 15 березня

14 березня 2023, 13:37
Читать новость на русском

Джерело:

Державна митна служба України

Державна митна служба України повідомила, що один із пунктів на кордоні з Угорщиною не працюватиме 15 березня. Мовиться про митний пост "Вилок".

Пункт пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною закриють завтра

У середу, 15 березня з 02:00 години на митному посту "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, буде призупинено роботу. Причина – проведення регламентних робіт із заміни серверного обладнання.

Зауважте У Польщі скасували спрощені умови для переміщення домашніх тварин з України

Через регламентні роботи із заміни серверного обладнання тимчасово буде призупинено митне оформлення та пропуск громадян, відповідно і транспортних засобів через кордон,
– йдеться в повідомленні.

За даними ДМСУ, орієнтовна тривалість робіт –  4 години.

У відомстві також попросили врахувати інформацію при плануванні закордонних поїздок у вказаному напрямку та обирати інші найближчі митні пости на українсько-угорській ділянці кордону.

На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску для автомобілів

Між Україною та Румунією посилили пропускну спроможність пасажирів. У Чернівецькій області з'явився ще один автомобільний пункт пропуску. Йдеться про пункт пропуску для автомобілів "Дяківці – Раковець". Новий перехід працює цілодобово. Перетнути українсько-румунський кордон у пункті "Дяківці – Раковець" за добу може до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1 550 осіб, в тому числі 500 пішоходів.

Крім цього, раніше ми писали, що на Закарпатті також відкрили пропускний пункт на кордоні з Румунією, який повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.

Автор: Марта Касіянчук