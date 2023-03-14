Пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией закроют завтра
В среду, 15 марта с 02:00 часов на таможенном посту "Вилок" на границе с Венгрией будет приостановлена работа. Причина – проведение регламентных работ по замене серверного оборудования.
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Из-за регламентных работ по замене серверного оборудования временно будет приостановлено таможенное оформление и пропуск граждан, соответственно и транспортных средств через границу,
– говорится в сообщении.
По данным ГТСУ, ориентировочная продолжительность работ – 4 часа.
В ведомстве также попросили учесть информацию при планировании заграничных поездок в указанном направлении и выбирать другие ближайшие таможенные посты на украино-венгерском участке границы.
На границе с Румынией заработал новый пункт пропуска для автомобилей
Между Украиной и Румынией усилили пропускную способность пассажиров. В Черновицкой области появился еще один автомобильный пункт пропуска. Речь идет о пункте пропуска для автомобилей "Дяковцы – Раковец". Новый переход работает круглосуточно. Пересечь украинско-румынскую границу в пункте "Дяковцы – Раковец" в сутки может до 300 автомобилей, 10 автобусов и 1 550 человек, в том числе 500 пешеходов.
Кроме того, ранее мы писали, что на Закарпатье также открыли пропускной пункт на границе с Румынией, который должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение