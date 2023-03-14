В Польше отменили упрощенные условия для перемещения домашних животных из Украины

Из-за регламентных работ по замене серверного оборудования временно будет приостановлено таможенное оформление и пропуск граждан, соответственно и транспортных средств через границу,

– говорится в сообщении.

По данным ГТСУ, ориентировочная продолжительность работ – 4 часа.

В ведомстве также попросили учесть информацию при планировании заграничных поездок в указанном направлении и выбирать другие ближайшие таможенные посты на украино-венгерском участке границы.

На границе с Румынией заработал новый пункт пропуска для автомобилей