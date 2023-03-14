Пункт пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною закриють завтра
У середу, 15 березня з 02:00 години на митному посту "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, буде призупинено роботу. Причина – проведення регламентних робіт із заміни серверного обладнання.
Зауважте У Польщі скасували спрощені умови для переміщення домашніх тварин з України
Через регламентні роботи із заміни серверного обладнання тимчасово буде призупинено митне оформлення та пропуск громадян, відповідно і транспортних засобів через кордон,
– йдеться в повідомленні.
За даними ДМСУ, орієнтовна тривалість робіт – 4 години.
У відомстві також попросили врахувати інформацію при плануванні закордонних поїздок у вказаному напрямку та обирати інші найближчі митні пости на українсько-угорській ділянці кордону.
На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску для автомобілів
Між Україною та Румунією посилили пропускну спроможність пасажирів. У Чернівецькій області з'явився ще один автомобільний пункт пропуску. Йдеться про пункт пропуску для автомобілів "Дяківці – Раковець". Новий перехід працює цілодобово. Перетнути українсько-румунський кордон у пункті "Дяківці – Раковець" за добу може до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1 550 осіб, в тому числі 500 пішоходів.
Крім цього, раніше ми писали, що на Закарпатті також відкрили пропускний пункт на кордоні з Румунією, який повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.