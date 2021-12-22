На думку Ольги Чубенко, чим ближче розташована країна, куди прибувають українці, тим легше відбувається адаптація. Проте, чимало людей виїжджають до Канади та США, і там теж з часом починають почувати "своїми".

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Куди найчастіше виїжджають українці

Всього, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, у 2021 році на роботу за кордон сумарно виїхали 2,5 – 3 мільйони українських громадян.

Популярними напрямками серед трудових мігрантів з України сьогодні є країни Прибалтики та західноєвропейські країни. Потужні українські діаспори представлені в Італії, Іспанії та Португалії. Хоча традиційно лідерами вибору українців залишаються Польща та Чехія.

У Польщі українці адаптуються швидко, бо там створені відповідні умови для працівників-іноземців. Наприклад, державні сайти та сервісні підприємства мають український інтерфейс. Банки все частіше оголошують про можливість надання консультацій українською мовою. А на вулицях, вокзалах та аеропортах є вказівники українською, зазначає експертка. Тож не дивно, що в сусідній державі зараз офіційно працевлаштовано близько 1,5 мільйона українців.

Поради щодо адаптації у новій країні від Ольги Чубенко

Перший крок до успішної адаптації – це підготовча робота, стверджує Ольга Чубенко. Експертка радить зібрати максимум інформації про країну призначення: мову, традиції, правила користування громадським транспортом, законодавство та інше.

Найлегше буде тим, хто знає державну мову країни призначення чи, принаймні, вільно спілкується англійською. Іншим експертка рекомендує записатися на мовні курси. Це дозволить створити загальне розуміння мови та розширити словниковий запас. Звісно, перед від'їздом на роботу варто вивчити, принаймні, базові слова та розмовні фрази. Не зайвим буде завантажити додатки з перекладачами та путівники.

Цікаво, що на загальний процес адаптації мігранта впливає чимало факторів, зокрема вік та стать. Науково доведено, що жінки легше пристосовуються до нових умов, діти та молодь швидше вивчають мови та переймають культурні особливості. Логічно, що чим людина активніша та відкритіша до світу, тим легшим пройде процес адаптації у новій країні. Ольга Чубенко Засновниця онлайн-сервісу пошуку офіційної роботи за кордоном Jobian

Ольга Чубенко переконана, що не варто слухати поради та коментарі друзів та родичів. Усе тому, що досвід кожної людини є унікальним та суб'єктивним.

Далі слід подбати про забезпечення власної безпеки. Важливо зібрати всі необхідні документи та, про всяк випадок, їх копії. Варто створити фінансову подушку на банківській картці та дізнатися контакти місцевих екстрених служб.

Також експертка радить довідатися про наявність українських діаспор чи спільнот українських трудових мігрантів у місті призначення. Адже адаптуватись з підтримкою земляків значно легше.

Почати можна з пошуку тематичних спільнот у соцмережах. Можливість хоча б періодично спілкуватися рідною мовою, обмінюватись досвідом та цікавитись останніми новинами значно спрощує перехідний період та дозволяє підтримувати зв'язок із рідною країною,

– зазначає Ольга Чубенко.

Засновниця онлайн-сервісу пошуку офіційної роботи за кордоном Jobian підсумовує, що здебільшого процес адаптації залежить від того, наскільки зацікавлений у цьому трудовий мігрант. Чим більше зусиль докладе людина на вивчення національних особливостей іншої держави, тим природним буде процес переїзду та інтеграції у нове оточення.

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