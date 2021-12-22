По мнению Ольги Чубенко , чем ближе находится страна, куда прибывают украинцы, тем легче происходит адаптация. Хотя многие выезжают в Канаду и США, и там тоже со временем начинают чувствовать "своими".

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Куда чаще всего уезжают украинцы

Всего, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2021 году на работу за границу суммарно выехали 2,5 – 3 миллиона украинских граждан.

Популярными направлениями среди трудовых мигрантов из Украины сегодня являются страны Прибалтики и западноевропейские страны. Мощные украинские диаспоры представлены в Италии, Испании и Португалии. Хотя традиционно лидерами выбора украинцев остаются Польша и Чехия.

В Польше украинцы быстро адаптируются, потому что там созданы соответствующие условия для работников-иностранцев. К примеру, государственные сайты и сервисные предприятия имеют украинский интерфейс. Банки все чаще объявляют о возможности предоставления консультаций на украинском языке. А на улицах, вокзалах и аэропортах есть указатели на украинском, отмечает эксперт. Неудивительно, что в соседнем государстве сейчас официально трудоустроено около 1,5 миллиона украинцев.

Советы по адаптации в новой стране от Ольги Чубенко

Первый шаг к успешной адаптации – это подготовительная работа, утверждает Ольга Чубенко . Эксперт советует собрать максимум информации о стране назначения : язык, традиции, правила пользования общественным транспортом, законодательство и другое.

Легче всего будет тем, кто знает государственный язык страны назначения или, по крайней мере, свободно общается на английском языке . Другим эксперт рекомендует записаться на языковые курсы . Это позволит создать всеобщее понимание языка и расширить словарный запас. Конечно, перед отъездом на работу следует изучить, по крайней мере, базовые слова и разговорные фразы . Не лишним будет скачать приложения с переводчиками и путеводителями .

Интересно, что на общий процесс адаптации мигранта влияет немало факторов, включая возраст и пол. Научно доказано, что женщины легче приспосабливаются к новым условиям, дети и молодежь быстрее учат языки и перенимают культурные особенности. Логично, что чем человек активнее и открытее к миру, тем легче пройдет процесс адаптации в новой стране. Ольга Чубенко Основательница онлайн-сервиса поиска официальной работы за границей Jobian

Ольга Чубенко убеждена, что не следует слушать советы и комментарии друзей и родственников. Все потому, что опыт каждого человека уникален и субъективен.

Далее следует позаботиться об обеспечении безопасности. Важно собрать все необходимые документы и , на всякий случай, их копии . Следует создать финансовую подушку на банковской карте и узнать контакты местных экстренных служб .

Также эксперт советует узнать наличие украинских диаспор или сообществ украинских трудовых мигрантов в городе назначения. Ведь адаптироваться с поддержкой земляков гораздо легче.

Начать можно с поиска тематических сообществ в соцсетях. Возможность хотя бы периодически общаться на родном языке, обмениваться опытом и интересоваться последними новостями, значительно упрощает переходный период и позволяет поддерживать связь с родной страной,

– отмечает Ольга Чубенко.

Основательница онлайн-сервиса поиска официальной работы за границей Jobian подытоживает, что в основном процесс адаптации зависит от того, насколько заинтересован в этом трудовой мигрант. Чем больше усилий приложит человек на изучение национальных особенностей другого государства, тем естественнее будет процесс переезда и интеграции в новое окружение.